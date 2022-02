Die Heuberger Wochen – Unterstützung für schwerkranke Kinder

Vom 1. März bis zum 30. April 2022 spendet die Traditionsbäckerei aus Stetten a. k. M. 10 Cent pro kleines Heuberger Landbrot an die Stiftung Valentina. 500 Gramm wiegt das kleine Heuberger Landbrot von Backhaus Mahl – ein echtes Pfund für die Stiftung Valentina. Denn pro verkauftes Brot spendet die Familienbäckerei vom 1. März bis zum 30. April 2022 10 Cent an die Stiftung.

Die Stiftung Valentina finanziert die ambulante häusliche Pflege und intensivmedizinische und palliative Betreuung, insbesondere krebs- oder schwerkranker Kinder – und unterstützt damit deren Familien. „In den Heuberger Wochen heißt es: Mit gutem Brot Gutes tun.“, führt Inhaber und Bäckermeister Martin Mahl an. In den vergangenen Jahren kamen so mehrere Tausend Euro für den guten Zweck zusammen.

Für die Stiftung Valentina hat sich die Familie Mahl aus gutem Grund entschieden: „Die Stiftung hilft schwerkranken Kindern und deren Familien auf ihrem beschwerlichen Weg mit der Krankheit. Uns war gleich klar: Das möchten wir unterstützen“, sagt Yvonne Mahl-Sprenzinger.

Namensgeberin der Stiftung ist Valentina Peter. Sie war ein fröhliches, cleveres und musisch sehr begabtes Mädchen, das nach der Grundschule das humanistische Spohn-Gymnasium in Ravensburg besuchte und dort im Hochbegabtenzug gefördert wurde. Valentina war knapp 12 Jahre alt, als sie die tödliche Diagnose „Knochentumor“ bekam. Trotzdem blieb sie immer munter und kampfeslustig.

Sie nahm die Kriegserklärung des Tumors an und wurde zur Kämpferin – gemeinsam mit der Universitätsklinik Ulm. Ihr Vertrauen in die kinderonkologische Abteilung der Klinik sowie ihre Fröhlichkeit waren bis zum Schluss unerschütterlich. Am 9. April 2016 verstarb sie friedlich in der Uniklinik.

Um eine bleibende Erinnerung an ihre Tochter zu schaffen, gründeten die Eltern daraufhin die Stiftung. „Valentina war ein tolles Mädchen. Um Kinder wie sie auf ihrem Weg zu begleiten, gibt es die Stiftung. Dass das Backhaus Mahl unsere Arbeit nun unterstützen möchte, freut uns riesig.“, so Kurt Peter, Vater von Valentina und Leiter der Stiftung.

Spendenkonten:

Bürgerstiftung Kreis Ravensburg

IBAN: DE93 6505 0110 0101 1450 60

SWIFT-BIC: SOLADES1RVB

Verwendungszweck: Spende Stiftung Valentina

Backhaus Mahl

Wenn Backen noch echte Handarbeit ist, weil Maschinen nur das machen dürfen, was die Hand nicht besser kann. Wenn jedes Produkt ein Einzelstück ist, da alles noch selbst hergestellt wird. Wenn das, wonach es schmeckt, auch wirklich drin ist. Wenn fertige Backmischungen und zugekaufte Teiglinge genauso unerwünscht sind wie Konservierungsstoffe, Reifungshilfen, künstliche Aromen und Geschmacksverstärker. Wenn der Bäcker genau weiß, was alles in seinen Produkten steckt und es auch gerne verrät. Dann ist es beste Handwerksqualität aus Tradition. Backhaus Mahl ist ein gewachsenes Familienunternehmen, mittlerweile in der vierten Generation geführt. Die in guter alter Bäckermeistertradition und echter Handarbeit hergestellten Produkte erfreuen Klein und Groß in Fachgeschäften mit Cafés in den Regionen Schwäbische Alb, Oberschwaben und Bodensee.