Die schönsten Biergärten in und um Stuttgart

Spazieren, wandern, joggen oder Fahrrad fahren – die aktuellen Temperaturen locken nach draußen. Was gibt es Besseres, als einen sonnigen Tag in guter Gesellschaft im Biergarten ausklingen zu lassen? Hier kommen die zehn schönsten Biergärten in und um Stuttgart – mal am Neckar gelegen, mal auf einer Anhöhe oder mitten in der Stadt.

Blick in den Stuttgarter Kessel: Tschechen und Söhne auf der Karlshöhe

× Erweitern Foto: Familienbrauerei Dinkelacker „Tschechen und Söhne“ auf der Karlshöhe Essen und Trinken über den Dächern Stuttgarts: im Biergarten „Tschechen und Söhne“ auf der Karlshöhe.

Wer eine grandiose Aussicht auf den Stuttgarter Talkessel mit seinen Weinbergen genießen möchte, findet einen gemütlichen Platz dafür im „Tschechen und Söhne“, dem Biergarten auf der Karlshöhe. Von der großen Terrasse blickt man bis ins Neckartal und den Schurwald. Der Biergarten liegt in einer Parkanlage mit einem Spielplatz und Gärten im englischen Stil. Zwischen hohen Bäumen kann man hier seine Mittagspause genießen oder an lauen Abenden seinen Durst über den Lichtern der Stadt stillen.

Die Speisekarte bietet Biergarten-typisches vom Wurstsalat über Fleischküchle und Weißwürste bis hin zu Maultaschen mit Kartoffelsalat. Besonders beliebt sind die Sommersalate in verschiedenen Variationen.

Adresse: Humboldtstrasse 44, 70178 Stuttgart

Relaxen am Flussufer: der Neckarbiergarten in Bad Cannstatt

× Erweitern Foto: Familienbrauerei Dinkelacker Neckarbiergarten Spezialität Eine Spezialität im Neckarbiergarten: der „Schwäbische Wrap“ mit Maultaschenstreifen.

In der Nähe der Wilhelmsbrücke in Bad Cannstatt liegt der Neckarbiergarten direkt am Flussufer. Am besten erreicht man ihn mit dem Fahrrad oder verbindet den Besuch mit einem Spaziergang. Auf der Speisekarte stehen klassische Vesper, Weißwurst mit Brezel oder Schnitzel mit Pommes. Zu empfehlen ist der „Schwäbische Wrap“ mit Maultaschenstreifen.

Schräg gegenüber, auf der anderen Uferseite, befindet sich eine Schiffsanlegestelle des Neckar-Käpt’n. Von hier aus starten Neckar-Schifffahrten flussauf- und -abwärts. Wer sich auf dem Festland wohler fühlt, kann nach einem Biergartenbesuch Bad Cannstatt erkunden, wo Mineralbrunnen zu einem Schluck Mineralwasser aus den unterirdischen Quellen einladen.

Adresse: Überkinger Str. 14, 70372 Stuttgart

Berge- und Strandfeeling auf den Fildern: der Schwabengarten in Leinfelden-Echterdingen

× Erweitern Foto: Pierre Polak Schwabengarten Leinfelden Der Schwabengarten in Leinfelden-Echterdingen bringt Bergfeeling in die Filderebene.

Der Schwabengarten in Leinfelden-Echterdingen vermittelt mit seiner urigen Alm und rustikalem Ambiente das Gefühl, in den Bergen zu sein. Als wäre das nicht genug, gesellt sich zu den Bergen zusätzlich das Meer: Im Strand-Bereich mit weißem Sand entspannen Besucher mit einem kühlen Getränk zwischen exotischen Pflanzen im Liegestuhl. Mit einem 300 Quadratmeter großen Naturspielplatz ist auch an die Kinder gedacht.

Neben der einzigartigen Atmosphäre bringen die Betreiber regelmäßig saisonale Gerichte auf die Karte, wie Babyback Ribs aus dem Smoker oder ganz aktuell ein handgezogener Schwabenfladen mit Kirschen frisch vom Baum. Im Sommer finden regelmäßig Feste, Live-Musik und kulinarische Events statt.

Adresse: Stuttgarter Straße 80, 70771 Leinfelden-Echterdingen

Entspannung inmitten der Rems: der Biergarten Schwaneninsel in Waiblingen

× Erweitern Foto: Michael Sprenger Biergarten Schwaneninsel Waiblingen Beliebtes Ausflugsziel von Fahrradfahrern und Wanderern: der Biergarten Schwaneninsel in Waiblingen.

Idyllisch auf der Schwaneninsel, umgeben von der Rems, liegt der Biergarten Schwaneninsel in Waiblingen. Der Besuch lässt sich bestens mit einer Wanderung oder Radtour verbinden. Bei einem Verleih nebenan kann man außerdem Stand Up Bretter oder Kanus mieten und die Flusslandschaft erkunden. Für die kleinen Gäste gibt es im Biergarten einen Kinderspielplatz.

Die Speisen stammen aus größeren und kleineren Betrieben aus der Region, denn im Biergarten Schwaneninsellegt man großen Wert auf Regionalität, Nachhaltigkeit, saisonale Spezialitäten und kurze Transportwege.

Adresse: Winnender Straße 2, 71334 Waiblingen

