Dinner in the Sky – das kulinarische Highlight ab 14. August

Eine atemraubende Aussicht auf den Stuttgarter Kessel und dazu raffinierte Gourmet-Kreationen in luftiger Höhe genießen - ein einmaliges Happening, dass in dieser Art nur das Eventformat »Dinner in the Sky« bietet. In diesem Jahr darf man sich vom 14. August bis zum 8. September auf ganze vier Wochen mit insgesamt sieben »Dinner in the Sky« Flügen pro Tag in Stuttgart freuen. Mit dem Restaurant Da Capo im Stuttgarter Kulturpark konnte eine neue Location für die diesjährigen Dinner-Flüge gefunden werden. Beim »Dinner in the Sky« hebt ein Kran die insgesamt 32 Gäste pro Flug samt Plattform und Live-Küchenteam in etwa 50 Meter Höhe. Genießen kann man hierbei neben dem grandiosen Ausblick vor allem die raffinierte Gourmet-Kreationen und Menüs, die vom versierten Da Capo-Team zusammengestellt und als Live Cooking Show in luftiger Höhe serviert werden.

Dinner in the Sky, Mi. 14. August bis So. 8. September, Da Capo, Stuttgart, alle Infos & Termine: stuttgart.dinnerinthesky.de