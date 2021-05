Distelhäuser – Jetzt wieder Genusskorken sammeln!

Alle Distelhäuser Genussbiere sowie die Taubertaler Apfelschorle und Taubertaler Malz sind ab Mai wieder mit Aktionskronkorken versehen. Auf deren Unterseite findet man mit etwas Glück Direktgewinne oder einen Sammelcode. Diese Codes kann man unter www.distelgenuss.de auf seinem Sammelkonto in Distelmark einlösen und gegen tolle Prämien eintauschen. In diesem Jahr gibt es von Feuerkiste über Smart-Watch, Ear-Pods, Grillzubehör, Jacko-Sportartikel bis hin Outdoor- und Fahrradzubehör alles was das Herz begehrt.

Mit über 20 Genussbieren leistet Distelhäuser einen entscheidenden Beitrag zur Bierkultur und Biervielfalt in der Region. Alle Biere sind mit dem Slow Brewing Gütesiegel zertifiziert, dem härtesten Siegel im Biermarkt. Dabei zeigt sich die herausragende Qualität der Distelhäuser-Produkte Jahr für Jahr in Form vieler nationaler und internationaler Auszeichnungen. Kein Wunder, dass die Brauerei beim European Beer Star Award 2020 mit 5 Medaillen ausgezeichnet wurde und somit Europas erfolgreichste Brauerei bei diesem bedeutenden Qualitätswettbewerb war.Die Distelhäuser Brauerei ist zudem Mitglied der »Freien Brauer«, einem Verbund von führenden und unabhängigen Privatbrauern.

Damit die einzigartige Qualität der Distelhäuser Genussbiere sichergestellt ist, werden nur die besten Zutaten verwendet. So stammen Gerste und Weizen ausschließlich aus der Heimatregion von Landwirten, mit denen Distelhäuser langjährige Partnerschaften verbinden. Den Hopfen für die individuellen Hopfenmischungen bezieht die Brauerei aus Spalt, Tettnang und der Hallertau, sowie ausgewählten Anbauländern. Das Brauwasser entspringt aus den eigenen Quellen im Taubertal. Auch arbeitet Distelhäuser mit einer eigenen Hefereinzucht bei der das Brauerei-Team die unterschiedlichen Hefen für seine Biere selbst kultiviert. Diese sorgen für einzigartige Aromen, die den Geschmack der Biere prägen. Für das Bier werden umweltfreundliche Mehrwegflaschen genutzt und dank des eng gefassten Vertriebsgebiets werden nur kurze Strecken gefahren.

Der Vorrat an Aktionskorken ist begrenzt. Deswegen gleich ein Sammelkonto auf www.distelgenuss.de eröffnen, Distelhäuser genießen und sammeln. Die Aktionskorken sind bis 31. Dezember 2021 einlösbar.

Distelhäuser Biere, www.distelhaeuser.de