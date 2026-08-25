Distelhäuser Brauerei wieder Slow Brewing zertifiziert

Im Juli war es wieder so weit: Die Distelhäuser Brauerei stellte sich der jährlichen Überprüfung durch das Slow Brewing Institut. Dr. August Gresser, Gründer und Geschäftsführer von Slow Brewing, nahm sich persönlich Zeit, um die Brauerei nach den strengen und tiefgehenden Richtlinien der Vereinigung zu prüfen.

Herausragender Geschmack entsteht nicht zufällig – er ist das Ergebnis von Leidenschaft, Sorgfalt und echter Überzeugung. Genau dafür stehen Bierspezialitäten, die das Slow Brewing Gütesiegel tragen. Dieses Siegel ist weit mehr als eine Auszeichnung: Es ist ein Versprechen. Slow Brewing prüft nicht nur das Bier selbst, sondern die gesamte Brauerei, ihre Haltung, ihre Werte und ihren täglichen Anspruch an Qualität. Die Tiefe dieser Überprüfungen, die wissenschaftliche Präzision und die Konsequenz dahinter sind weltweit einzigartig. Nur wer in allen Bereichen überzeugt, darf das Gütesiegel tragen.

Umso größer war die Freude, als Dr. Gresser der Distelhäuser Brauerei erneut die Urkunde überreichte – ein sichtbares Zeichen dafür, dass Distelhäuser auch in diesem Jahr zu den wenigen, besonders sorgfältig arbeitenden Brauereien gehört, die Teil dieser exklusiven Gemeinschaft sind. „Wir freuen uns sehr über diese erneute Auszeichnung“, sagt Timo Herkert, Braumeister der Brauerei. „Das Siegel zeigt, dass wir in jedem Schritt unserer Wertschöpfungskette fair, bewusst und verantwortungsvoll handeln. Unsere Biere sollen nicht nur gut schmecken – sie sollen sich auch gut anfühlen.“ Christoph Ebers, kaufmännischer Geschäftsführer, ergänzt: „Es gibt am Biermarkt kein Gütesiegel, das mit Slow Brewing vergleichbar ist. Dass alle unsere Biere dieses Zeichen tragen dürfen, unterstreicht unseren Qualitätsanspruch.“

Das Slow‑Brewing‑Audit umfasst mehr als 500 Fragen – ein beeindruckender Katalog, der ständig weiterentwickelt wird. Vergeben wird das Gütesiegel vom Slow Brewing Institut, einem unabhängigen, wissenschaftlich fundierten Kontrollorgan. Die Bewegung entstand 2011 aus dem Wunsch heraus, Biergenuss wieder mit Bewusstsein, Qualität und Verantwortung zu verbinden. 2016 wurde daraus das Slow Brewing Institut, das seither Brauereien weltweit die Möglichkeit bietet, sich dieser anspruchsvollen Prüfung zu stellen. Heute tragen 34 Brauereien aus Deutschland, Italien, Österreich und der Schweiz das Gütesiegel – und Distelhäuser gehört dazu.

www.distelhaeuser.de