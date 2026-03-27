Distelhäuser Brauereifest zum 150-jährigen Jubiläum (19.4.26)

2026 ist für die Distelhäuser Brauerei ein ganz besonderes Jahr: Die Familienbrauerei feiert ihr 150 jähriges Bestehen – eineinhalb Jahrhunderte Braukunst, regionale Verbundenheit und immer frische Ideen. Dieses besondere Jubiläum wird mit einem großen Brauereifest gebührend gefeiert. Stimmungsvolle Live Musik, beste Distelhäuser Genussbiere und ein vielfältiges kulinarisches Angebot sorgen für ein Fest, das Tradition und Lebensfreude auf wunderbare Weise verbindet. Eröffnet wird das Fest mit dem traditionellen Fassbieranstich, begleitet von Blasmusik und den Fahnenschwingern aus Tauberbischofsheim. Premiere feiert an diesem Tag auch das neue Jubiläumsbier.

So. 19. April, 11 bis 18 Uhr, Distelhäuser Brauerei, Grünsfelder ­­Straße 3, 97941 Tauberbischofsheim, www.distelhaeuser.de