Don Melo Winterzauber in Massenbachhausen (20. bis 23.11.26)

Nach dem großen Erfolg des Don Melo Genussfestivals in Massenbachhausen Anfang September folgt nun der große Don Melo Winterzauber. Hier ist für jeden Geschmack etwas dabei: Il Carrettiere bietet wieder Pizza, frische Pasta und sizilianische Spezialitäten sowie legendären Italian Style Burger. Auch über die italienische Küche hinaus gibt es einiges zu entdecken: Philly Cheese Steak, Schokofrüchte, Magic Waffles, Crêpes und natürlich leckere heiße Getränke gegen die Winterkälte wie Hot Limoncello oder Glühwein und vieles mehr. Für die Kinder wird es eine Winterwerkstatt sowie eine Schatzsuche geben, bei der man einen Preis gewinnen kann.

Fr. 20. & Sa. 21. & Mo. 23. November, Fr. ab 17 Uhr, Sa. & Mo. ab 16 Uhr, Jahnstr. 4, Massenbachhausen, don-melo.com