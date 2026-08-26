Drei Tage Street Food Meile: Kulinarische Weltreise in Heilbronn (2. bis 4.10.26)

Von Freitag, den 2. bis Sonntag, den 4. Oktober 2026 verwandelt sich das Gelände rund um den Selgros-Markt in Heilbronn wieder in eine große Street Food Meile. Nach der erfolgreichen Veranstaltung im Frühjahr geht das Genussfestival im Herbst in die nächste Runde – dieses Mal mit noch mehr Auswahl, neuen Food-Konzepten und einigen der besten Foodtrucks. Eine kulinarische Reise rund um die Welt, ganz ohne Flugticket und Kofferpacken – und das alles bei freiem Eintritt.

Zahlreiche Foodtrucks, Trailer und Street-Food-Stände bringen an drei Tagen die unterschiedlichsten Spezialitäten nach Heilbronn. Von italienischen Klassikern über amerikanisches BBQ und saftige Burger bis hin zu asiatischen, orientalischen und internationalen Spezialitäten reicht das Angebot. Natürlich kommen auch Fans von Süßem nicht zu kurz. Dabei soll die Street Food Meile ihrem Namen gerecht werden: Statt eines klassischen Volksfest-Angebots stehen echtes Street Food, außergewöhnliche Konzepte und frisch zubereitete Spezialitäten im Mittelpunkt. Neben Fleischgerichten wird es selbstverständlich auch vegetarische und vegane Angebote sowie verschiedene Alternativen für besondere Ernährungswünsche geben. Damit lässt es sich an einem Wochenende problemlos einmal quer durch die kulinarische Welt probieren.

Der oft unberechenbare Oktober kann der Street Food Meile nichts anhaben. Bei schlechtem Wetter steht auf dem Selgros-Gelände eine große, komplett überdachte Veranstaltungsfläche zur Verfügung. Essen, Trinken und Feiern sind damit auch bei Regen möglich. Und wenn das Wetter mitspielt, zieht die Street Food Meile ins Freie: Dann erstreckt sich das Event entlang des gesamten Selgros-Marktes und verwandelt das Gelände mit Foodtrucks, Getränkeständen, Sitzmöglichkeiten und Unterhaltung in eine große Flaniermeile.

Kulinarisch dürfen sich die Besucher auf eine besonders abwechslungsreiche Mischung freuen. Fans der italienischen Küche finden Pizza, Pasta, Focaccia und weitere Spezialitäten, während Liebhaber der amerikanischen Küche bei Pulled Pork, Beef Burgern, BBQ-Spezialitäten, Philly Cheese Steak oder anderen Klassikern auf ihre Kosten kommen. Dazu gesellen sich internationale Street-Food-Konzepte mit Spezialitäten aus verschiedenen Teilen Europas, Asiens und darüber hinaus. Würzige Currys, Wraps, Bowls und andere kreative Gerichte sorgen dafür, dass man sich problemlos von Stand zu Stand durchprobieren kann. Und natürlich gehört auch eine süße Seite dazu: Von frisch zubereiteten Desserts über Eis und Frozen-Spezialitäten bis hin zu ausgefallenen süßen Street-Food-Kreationen ist einiges geboten. Auch abseits der Foodtrucks wird einiges geboten. An verschiedenen Getränkeständen gibt es Bier, Wein, alkoholfreie Getränke, Spritz-Variationen, Cocktails, Kaffee und weitere Spezialitäten. Für die passende Atmosphäre sorgen an allen drei Veranstaltungstagen DJs und Musik. Damit soll aus der Street Food Meile nicht nur ein kulinarischer Markt, sondern ein kleines Genussfestival werden, bei dem man gerne auch einmal länger sitzen bleibt. Auf das Wochenende dürfen sich besonders Familien freuen. Es findet sich ein großer Bereich mit Hüpfburg, Bobbycar-Rennbahn, Torwandschießen und weiteren Aktionen: Während die Erwachsenen entspannt durch die Street Food Meile schlendern und sich durch die verschiedenen Foodtrucks probieren können, ist auch für die Kinder jede Menge Unterhaltung geboten.

Hinter der Street Food Meile steht mit Carmelo Milici und der Il Carrettiere food GmbH selbst ein erfahrener Gastronom und Caterer. Milici ist seit vielen Jahren mit eigenen Foodtrucks auf Street-Food-Veranstaltungen in weiten Teilen Deutschlands unterwegs und kennt die Szene daher nicht nur aus Veranstaltersicht, sondern vor allem aus der Praxis. Genau diese Erfahrung fließt in die Organisation und die Auswahl der Teilnehmer ein. Über die Jahre ist ein großes Netzwerk aus Foodtruck-Betreibern und außergewöhnlichen Gastronomiekonzepten entstanden. Unterstützt wird die Veranstaltung erneut von erfahrenen Partnern aus der Eventorganisation.

Rund um den Selgros-Markt stehen zahlreiche Parkmöglichkeiten zur Verfügung, sodass eine bequeme Anreise mit dem Auto möglich ist. Auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist das Gelände sehr gut erreichbar: Die S-Bahn-Station sowie die Stadtbus-Haltestelle befinden sich direkt vor dem Eingang. Damit eignet sich die Street Food Meile sowohl für einen kurzen kulinarischen Zwischenstopp als auch für einen ausgedehnten Nachmittag oder Abend mit Freunden und Familie.

Street Food Meile Heilbronn

Fr. 2. bis So. 4. Oktober, Selgros Parkplatz Austraße 95, Heilbronn

street-food-meile.com

Die ganze Kulinarische Welt

Schwäbisch:

Maultaschen & Kässpätzle

Indisch: Currys

Kroatien:

Spanferkel vom Holzkohlegrill

Cevapcici

Polen:

Polnische Metzgerwurst, Pirogis, ­Polnische Baguettes

Frankreich: French Dogs

Italienisch:

Pasta und Pizza

Sizilianisch:

Arancini, Cudduruni

Amerikanisch:

Brisket, Smoked Turkey,

Smoked Potatoes, Pulled Pork,

Beef Burger, Philly Cheese Steak,

Chicken Sandwich, Smash-Burger

Ungarisch:

Baumstriezel, Milkshakes, Langosch

Mexiko:

Tacos und Burritos

Thailand und Korea:

Corn Dogs-Fleisch- / vegetarische- Reisgerichte

Japan: Ramen