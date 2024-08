Eberbach wandert im September

Die Stadt Eberbach bietet geführte Wanderungen mit Wanderführerin Dr. Susanna Büchner an. Angeboten werden unterschiedliche Streckenlängen zwischen 3,5 h und 6 h (10 bis 20 km). Eine Tour bis 3,5 h kostet 5 € pro Person, eine Tour ab 4 h kostet 1 € pro Person, gegebenenfalls kommen Zug- oder Busfahrt hinzu. Anmeldung und Informationen zur Zahlung gibt es bei der Tourist-Information Eberbach Tel. 06271 – 87242 oder tourismus@eberbach.de, Tickets können auch online im Eber Ticket Shop www.eber-ticket-shop.de gebucht werden.

Sonntag, 1. September 2024

Neckarsteig und „Eberbacher Pfad der Flussgeschichte“ (ca. 14 km – 5-6 Stunden) Der Themenweg „Pfad der Flussgeschichte“ befasst sich mit der Eberbacher Neckargeschichte. Nach einem kurzen Abschnitt in der Altstadt geht es auf die Hochebene „Breitenstein“ (mit wunderschönen Neckarsteig-Abschnitten). Erweitert wird dieser Rundweg durch den Fischerbrunnen und zwei zusätzliche Breitenstein-Runden, dem „Steinbruch am Schneckenweg“ und der Fundstelle des „Roten Krokodils“. Die Wanderung endet wieder am Bahnhof Eberbach. – Spannende Geologie kann man hier nicht nur sehen und ertasten, sondern auch verstehen: z.B. das Neckarknie, das seltene Phänomen der Flussumkehr, mehrere Umlaufberge, frühere Höhlenbären, das „Rote Krokodil“ und vieles mehr.

Treffpunkt: Bahnhof Eberbach 10:00 Uhr.