Eberbacher Bärlauchtage am Neckar und im Odenwald 2025

Wenn im März und April, pünktlich wie in jedem Frühjahr, überall das markante Wildkraut aus dem Boden sprießt, ist es nicht verwunderlich, dass viele Restaurants und Gaststätten in Eberbach einen Platz dafür in ihrer Speisekarte reservieren. Die Eberbacher Bärlauchtage am Neckar und im Odenwald vom 8. März bis 6. April 2025.

Bereits bei den Germanen und Kelten war der Bärlauch eine beliebte Gewürz- und Heilpflanze. Jahrzehntelang war diese überaus schmackhafte Pflanze unauffällig in der Gastronomie. Nun ist der Bärlauch wieder in den Küchen angekommen. Würzig und mit rundem Knoblauchgeschmack eignet sich dieses Gewächs zur Verfeinerung für allerhand Rezepte.

Wer jetzt Lust auf Bärlauchduft hat, Neugier und Appetit mitbringt, sollte die Eberbacher Bärlauchtage besuchen. Einige Gastronomen, Bäckereien und Metzgereien bieten dazu vielerlei Köstlichkeiten. Genussreiche Bärlauchkreationen warten auch in diesem Jahr wieder auf Sie. Wer selbst Bärlauch sammeln möchte, hat bei einer geführten – kostenlosen – Führung in die Eberbacher Bärlauchbestände die Gelegenheit dazu.

Termine Bärlauchführungen:

Samstag, 15. März 2025 um 9:30 Uhr, Treffpunkt Parkplatz Grüner Baum

Sonntag, 30. März 2025 um 14:00 Uhr, Treffpunkt Parkplatz Grüner Baum

Kostenlose Tickets erhalten Sie im Eber-Ticket-Shop. Um Voranmeldung bei der Tourist- Information oder unter www.eber-ticket-shop.de wird gebeten.

Sicherlich lohnt sich auch wieder ein Besuch im „Bärlauchzimmer“ im Naturparkzentrum. Dort gibt es Fachliteratur, Rezepte zum Abfotografieren, Wissenswertes rund um das Thema Bärlauch und eine Liste der Bärlauch-Partner in Eberbach.

Öffnungszeiten des Naturparkzentrum Neckartal-Odenwald,

Kellereistr. 36, 69412 Eberbach:

Di: 14:00-16:30 Uhr

Mi: 14:00-16:30 Uhr

Do: 14:00-16:30 Uhr

So: 14:00-17:00 Uhr

Es warten verschiedene Vorträge zum Thema Bärlauch. Die Vorträge finden sowohl in der Werkstatt FREIRÄUME in der Kellereistr. 19 als auch im Seminarraum der Bahnhof-Apotheke, Bahnhofsplatz 7, im 1. Untergeschoss, statt. Der Eintritt ist frei. Eine Voranmeldung ist nicht notwendig.

Termine Vorträge (Eintritt frei):

Sonntag, 9. März 2025 um 17 Uhr, FREIRÄUME Werkstatt, Kellereistr. 19, „Der bärenstarke Bärlauch“

Mittwoch, 19. März 2025 um 18 Uhr, Seminarraum Bahnhof-Apotheke, Bahnhofsplatz 7, UG 1, „Bärlauch- Heilpraktische Wirkung und Anwendung“

Donnerstag, 3. April 2025 um 18 Uhr, FREIRÄUME Werkstatt, Kellereistr. 19, „Bärlauch und andere junge Wilde“

Bärlauch ist natürlich nicht nur zum Anschauen und Riechen da, sondern auch zum Essen. Und selbst zubereitet schmeckt es noch besser. Hier bietet die Stadt Eberbach unter Anleitung von Kräuterfrau Esther Reinmuth einen Kochkurs „Kochen mit Bärlauch“ an.

Termin Kochkurs:

Sonntag, 23. März 2025 um 9:30 Uhr (ca. 3,5h), Gemeinschaftsschule Eberbach, Steigestr. 105, 69412 Eberbach

Kosten: 40 € inkl. Zutaten

Um Voranmeldung wird gebeten. Tickets gibt es bei der Tourist-Info Eberbach Leopoldsplatz 1, E-Mail: tourismus@eberbach.de, Telefon: 06271-87242 oder online unter www.eber-ticket-shop.de