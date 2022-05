Eberstädter Muttertagshocketse - 7. und 8. Mai 2022

Am Samstag den 07.05. ab 17Uhr & Sonntag, den 08.05. ab 11 Uhr veranstalten die Winzer vom Weinsberger Tal an ihrem Weinhaus in Eberstadt eine Muttertagshocketse .Das Ganze lädt ein zum Genießen & Verweilen. Neben erlesenen Weinen der Winzer vom Weinsberger Tal sorgt der Liederkranz Eberstadt & City Event Catering für das leibliche Wohl. Am Samstagabend ab 19 Uhr begeistert Paulo Simoes die Gäste mit seinen Gitarrenklängen.

Eberstädter Muttertagshocketse

Samstag, 7. Mai, ab 17 Uhr

Sonntag, 8. Mai, ab 11 Uhr

Weinhaus Eberstadt