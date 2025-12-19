EDEKA Ueltzhöfer: Limpurger Weideochse – Ganztiervermarktung und bewusster Genuss

Nachhaltiger Genuss und h­andwerkliche Veredelung prägen das kUEchenwerk und alle UE-Produkte. Genau in dieses Verständnis von ehrlicher ­Küche, sorgfältiger Herkunft und echter Wertschätzung passt das Fleisch der Limpurger Weideochsen – Grundlage all der EDEKA Ueltzhöfer-Gerichte aus 100% Limpurger.

Manche Geschichten schmecken nach Heimat – die des Limpurger Weideochsen gehört dazu. Eine der ältesten Rinderrassen Baden-Württembergs, beheimatet im Leintal und seit jeher verwurzelt in Hohenlohe, Ostalb, den Limpurger Bergen und dem Welzheimer Wald. Noch vor wenigen Jahrzehnten beinahe ausgestorben, gilt das zarte, fein marmorierte Fleisch des rotgelben Weideochsen heute als besondere Spezialität unserer Genießerregion und trägt zugleich zum Erhalt der gewachsenen Kulturlandschaft bei.

Für EDEKA Ueltzhöfer beginnt guter Geschmack weit vor der Küche. Gemeinsam mit langjährigen Partnerbetrieben setzt das Team auf höchste Tierwohlstandards und völlige Transparenz. Die Tiere wachsen auf weiten, natürlichen Weiden auf – langsam, stressfrei und in den Händen nachhaltig arbeitender Familienbetriebe, die Regionalität nicht als Trend, sondern als Haltung leben.

Im kUEchenwerk wird dieses besondere Fleisch dann so verarbeitet, wie es das Ueltzhöfer-Team versteht: ganzheitlich, respektvoll und mit handwerklicher Präzision. Küchenchef Markus Reinauer zählt zu den Vorreitern der Nose-to-Tail-Philosophie. Aus dem gesamten Tier entstehen vielfältige Kreationen – darunter Bolognese, Chili con Carne, Schmortopf und künftig auch kräftige Fonds, alles aus 100% Limpurger. Ob frisch zubereitet zum unmittelbaren Genuss oder im wiederverwendbaren Weckglas für zu Hause: Jede Portion steht für den Anspruch von EDEKA Ueltzhöfer, aus regionalen Schätzen hochwertige, ehrliche Lebensmittel zu machen.

Edeka Ueltzhöfer

