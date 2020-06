Edeka Ueltzhöfer: Regional verwurzelt mit Herz

Als mittelständisches Familienunternehmen im Raum Heilbronn ist Edeka Ueltzhöfer sich seiner ökologischen und sozialen Verantwortung bewusst. Auch durch Corona stehen die Märkte nicht still.

Die Schnelllebigkeit, Veränderungen in der digitalen Welt, aber auch die massiven Eingriffe durch Covid 19 hat auch Edeka Ueltzhöfer gefordert – sowohl als Familie als auch das gesamte Team. Trotzdem steht nach wie vor keiner der Märkte still, Veränderungen bei Sortimenten und Aktivitäten oder bauliche, gestalterische Maßnahmen begleiten das Unternehmen auch weiterhin.

So gibt es zum Beispiel einen Anbau in Neuenstadt mit neuer, moderner Leergutannahme, neuem Windfang, einer Vergrößerung und einem Ausbau des Check–Out inklusive Selbstscannerkassen, eine Neugestaltung der Obst- und Gemüseabteilung mit Teilbedienung, eine neue Sushi-Station mit Eat Happy, eine Vergrößerung der Kühlung Molkerei und Optimierung der Vinothek sowie eine allgemeine Sortimentsüberarbeitung. Das Ziel ist, Ende Juni komplett auf neustem Niveau zu arbeiten.

Darüber hinaus steht der Neubau des sechsten Marktes in Untergruppenbach an. Geplant ist ein moderner Supermarkt auf 1500 Quadratmetern Verkaufsfläche in bester Lage direkt an der L1111 – inklusive klassischen »Ueltzhöfer-Inhalten«. Das bedeutet: Viel Frischesortiment, Regionalität, Bio, Service und Kompetenz. Als Partner für frische Backwaren und Café konnte die Bäckerei Nestel gewonnen werden. Auch in Untergruppenbach wird es eine Sushi Station mit Eat Happy geben.

Ebenfalls freuen können sich Kunden über einen Komplett-Relaunch des Ursprungsmarktes in Heilbronn-Sontheim. Seit Februar baut und gestaltet Edeka Ueltzhöfer. Eine neue Konzeption im gesamten Markt (Gastrobereich im Erdgeschoss, Eventlokation »KUEchenwerk« im Obergeschoss, Neukonzeption eines Bio-Fachmarktes »BiorUEbe« mit stark regionaler Ausprägung). Bis Herbst werden einige sehr bedeutende Umbauten und Einrichtungen realisiert sein. Der Servicebereich Metzgerei mit »Käse- und Fisch-Insel« folgt Anfang 2021.

Es entsteht eine neue Heilbronner Einkaufs- und Genusswelt.

Natürlich steht keiner der übrigen Märkte still. Egal ob am Südbahnhof, in Oedheim oder Ellhofen – Edeka Ueltzhöfer ist für die Wünsche seiner Kunden da. Getestet werden können die Eigenmarken aus der Ganztiervermarktung des Limpurger Rindes, konzipiert und gekocht von Markus Reinauer. Oder wie wäre es mit den neuen Bio-Apfelsäften von Streuobstwiesen – abgefüllt durch Saftexperte Gunkel oder dem Honig der Imkerei Rosen, Heilbronn, der Marmelade von Quitte Bitte oder den Weinen der »Univinum«-Edition von Top-Winzern aus der Region? Das Ueltzhöfer-Team ist gerne für seine Kunden da.

Edeka Ueltzhöfer

Charlottenstraße 9, 74074 Heilbronn

Mauerstraße 78-90, 74081 Heilbronn-Sontheim

Edekastraße 4, 74248 Ellhofen

Bahnweg 6, 74196 Neuenstadt am Kocher

Kochendorfer Straße 16, 74229 Oedheim

www.edeka-ueltzhoefer.de