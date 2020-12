Edeka Ueltzhöfer: Stück für Stück mit Herz und Vision

Wenn es um Änderungen und Innovationen geht, kennt sich kaum jemand besser mit diesen ­Themen aus als die Familie Ueltzhöfer – schon seit der Unternehmensgründung. Mit der BiorUEbe, der MarktkUEche und dem ­KUEchenwerk wird nun in gleich mehreren Bereichen ausgebaut und in den Bereichen Bio, Gastronomie und Verarbeitungshandwerk erweitert. Dabei bleibt das Ziel immer das gleiche: Mensch und Region zu verbinden.

Mit Änderungen und Wagnissen kennt sich Steffen Ueltzhöfer aus. 2004 wagte er mit dem Schritt zum »Eurospar« in Sontheim den Weg in die Selbstständigkeit, rüstete 2006 auf Edeka um und legte so den Grundstein für das heutige regionale Familienunternehmen. Doch Stillstand ist auch in dem Ursprungs-»Flagship«-Markt nach wie vor nicht angesagt: Seit Frühjahr 2020 erfolgt ein kompletter Relaunch des Gebäudes und der Inhalte. »Mit Bio beschäftigen wir uns in dieser Intensität schon über fünf Jahre«, erklärt Steffen Ueltzhöfer. »Jetzt kommt der für uns logische Schritt. Gastronomie und Verarbeitungshandwerk ist der letzte uns fehlende Baustein. Seit sich vor ca. 2 Jahren die räumliche Möglichkeit ergeben hat, wird das konkret.«

Los geht es mit dem KUEchenwerk und der MarktkUEche. Das Konzept umfasst eine Marktgastronomie im Erdgeschoss, sowie eine Eventlokation im 1. Obergeschoss – Events, Tastings, Kurse, alles im Zeichen hochwertiger Lebensmittel, Region und Genuss, sollen hier zukünftig stattfinden. Bereits heute können die von Markus Reinauer entwickelten Eigenmarken von Schmortopf über Bolognese, Linsen oder Soßen und Suppen aus der Ganztiervermarktung des Limpurger Rindes genossen werden. Steffen Ueltzhöfer verspricht »Produktvielfalt und Handwerkskunst mit viel Regionalität und Herz.«

Hinzu kommt der neue Biofachmarkt »BiorUEbe«. 700 Quadratmeter hochwertigste, schwerpunktmäßig regionale Bioprodukte, von Frische über »unverpackt« bis zur Naturkosmetik. »Ein neues Stück Heilbronner Einkaufskultur, natürlich auch hier wieder mit viel Regionalität und Herz«, so Ueltzhöfer.

Die neue Frische macht sich auch im Lebensmittelmarkt bemerkbar: Hier gibt es Obst und Gemüse mit großer Bedienung, Convenience, Saftbar, frisches Sushi, eine neue Dimension der Molkerei und ein Weinerlebnis im mehrfach ausgezeichneten »Univinum«. Das Ziel ist, den Menschen Qualität und Kontinuität anzubieten, beim Einkaufen, bei der Ernährung. Das Angebot wird regional und ökologisch ausgerichtet, entwickelt und ergänzt – mit über 3500 Bioprodukten in allen Sortimentsbereichen, Schwerpunkt Verbandsware Demeter, Bioland, Naturland und noch mehr Regionalität.

Edeka Ueltzhöfer

Charlottenstraße 9, 74074 Heilbronn

Mauerstraße 78-90, 74081 Heilbronn-Sontheim

Edekastraße 4, 74248 Ellhofen

Bahnweg 6, 74196 Neuenstadt am Kocher

Kochendorfer Straße 16, 74229 Oedheim

Mühlenweg 20, 74199 Untergruppenbach

www.edeka-ueltzhöfer.de

BiorUEbe – Dein Bioladen Heilbronn

Mauerstraße 78-90, 74081 Heilbronn

www.bioruebe.bio