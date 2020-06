Edeka Uelzhöfer: Regional verwurzelt

Als mittelständisches Familienunternehmen im Raum Heilbronn ist sich Edeka Ueltzhöfer seiner ökologischen und sozialen Verantwortung bewusst. Menschlichkeit im Umgang mit Mitarbeitern, ­Erzeugern und Lieferanten, sowie Lebensmittelwertschätzung sind Themen, die die Märkte von Herzen jeden Tag leben. Am 23. Juli wird ein neuer Markt in Untergruppenbach eröffnet.

Zukunft gestalten – das ist bei Edeka Ueltzhöfer nicht einfach nur ein Spruch, sondern eine ganze Lebensphilosophie. Keiner der Märkte steht still, Veränderungen bei Sortimenten und Aktivitäten oder bauliche, gestalterische Maßnahmen begleiten das Unternehmen stetig. Die letzten Wochen haben Edeka Ueltzhöfer an vielen Projekten gefordert.

So ist beispielsweise der An- und Umbau in Neuenstadt abgeschlossen. Kunden können sich von einem modernen Supermarkt mit tollen, erweiterten Sortimenten, neuen, kundenfreundlichen Abläufen vom Leergut bis zum »Check out« überzeugen. Des weiteren wurde ein Komplett-Relaunch des Ursprungs gestartet, dem Flagship in Heilbronn Sontheim. Schritt für Schritt geht es dort voran Richtung neuer Heilbronner Einkaufs- und Genusswelt mit Marktküche, Eventlocation »KUEchenwerk« und Biofachmarkt »BiorUEbe«.

Ein ganz besonderer Schwerpunkt und eine Herzensangelegenheit für Edeka Ueltzhöfer wird die Neueröffnung des mittlerweile sechsten Marktes in Untergruppenbach am Donnerstag, 23. Juli.2020 werden. Am Fuße der Burg Stettenfels, direkt an der L1111, entsteht ein moderner, zukunftsträchtiger Supermarkt auf 1500 m2 und ein Drogeriefachmarkt auf 750 m2. Die Bäckerei und das Café werden vom regionalen Spezialisten Nestel auf höchstem Niveau betrieben.

Der Einsatz modernster, energieeffizienter Technik ist genauso selbstverständlich, wie die Inhalte von Edeka Ueltzhöfer in Bezug auf Sortiment, Regionalität, Bioauswahl, Kundenservice, Frischekompetenz und Preiswürdigkeit. Nachhaltigkeit dokumentiert die Bepflanzung mit heimischen Hölzern und Gräsern, Bienenvölkern und Insektenhotel.

Das mittelständische Familienunternehmen Edeka Ueltzhöfer freut sich auf diesen weiteren Meilenstein. Natürlich steht keiner der übrigen Märkte still. Egal ob am Südbahnhof, in Oedheim oder in Ellhofen – Edeka Ueltzhöfer ist für die Wünsche seiner Kunden da. Getestet werden können die Eigenmarken aus der Ganztiervermarktung des Limpurger Rindes, konzipiert und gekocht von Markus Reinauer. Oder wie wäre es mit den neuen Bio-Apfelsäften von Streuobstwiesen – abgefüllt durch Saftexperte Gunkel oder dem Honig der Imkerei Rosen, Heilbronn, der Marmelade von Quitte Bitte oder den Weinen der »Univinum«-Edition von Top-Winzern aus der Region? Das Ueltzhöfer-Team ist gerne für seine Kunden da.

Edeka Ueltzhöfer

Charlottenstraße 9, 74074 Heilbronn

Mauerstraße 78-90, 74081 Heilbronn-Sontheim

Edekastraße 4, 74248 Ellhofen

Bahnweg 6, 74196 Neuenstadt am Kocher

Kochendorfer Straße 16, 74229 Oedheim

Mühlenweg 20, 74199 Untergruppenbach (ab 23.07.2020)

www.edeka-ueltzhoefer.de