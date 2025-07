Fesslermill1396 Destillerie wird bei der Landesprämierung mehrfach ausgezeichnet

Am vergangenen Sonntag fand in Weinstadt- Endersbach die alle zwei Jahre stattfindende Landesprämierung der württembergischen Kleinbrennerverbände statt.

Unter Leitung von Dr. Dirk Hofmann von der Staatlichen Lehr- und Versuchsanstalt für Wein- und Obstanbau wurden im Vorfeld anonym von besonders ausgebildeten Kommissionen die Destillate geprüft und beurteilt. Hierfür wurden für jedes Produkt Punkte vergeben bis zu einer Höchstpunktzahl von 20 Punkten. Bereits zum fünften Mal haben sich Whisky- und Gin-Kommissionen speziell den heimischen Whisky- und Gin-Produkten gewidmet. Die Ehrung der Besten wurde von der Deutschen Destillatkönigin Anna Steinmann aus dem fränkischen Sommerhausen und Destillatprinzessin Denise Meyer aus Coburg vorgenommen. Insgesamt gab es für 31,2% Gold, 49,8% Silber, 14,5% Bronze und 4,5% Durchfaller bei insgesamt 157 Teilnehmern inklusive Obstbrenner. Davon waren 57 Whisky und 41 Ginanstellungen. Fesslermill1396 Destillerie aus Sersheim bekam im Bereich Whisky fünf mal den BrennKunstAward in Gold und vier Mal in Silber, damit erreichte sie die meisten Gold Auszeichnungen in der Kategorie Whisky. In der Sonderwertung "Bester Whiskybrenner des Jahres" erreichte das Unternehmen Platz 3 und war somit auch ganz vorne dabei. Der alwa mettermalt Gin und der natürliche mettermalt Single Cask Rum wurden ebenfalls mit Gold ausgezeichnet. Die Funktionäre sind begeistert: »Wir freuen uns, dass unsere Produkte gut bei der unabhängigen Jury angekommen sind und die Auszeichnungen, neben dem tollen Feedback unserer Kunden, uns im unserem Tun bestätigen. Die prämierten Produkte gibt es bei uns im Online Shop oder vor Ort im Mühlenladen.«