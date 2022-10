Fisch- und Wildtage Feuchtwangen

Auch in diesem Jahr lädt der Verein »ALLES e.V.« in Zusammenarbeit mit den Feuchtwanger Jägern, Fischern und Gastronomiebetrieben vom 1. bis 6. November zu den Fisch- und Wildtagen ein.

Mit einem breiten Programm erfreuen sich Interessierte an der saisonalen Vielfalt von Wald und Feld, an der freundlichen Gastlichkeit und den Kochkünsten der Wirtshäuser – oder einfach an dem guten Gefühl, für das Land zu genießen.

Foto: ALLES e.V.

Offiziell eröffnet werden die diesjährigen Feuchtwanger Fisch- und Wildtage am Freitag, 4. November, in der Schranne. Dort werden u.a. auch die Ausstellungen zum Thema »Leindotter« und »Die Tracht als moderne Kleidung« eröffnet, sowie alle Kunstwerke, die im Rahmen der Aktion »Fantastische Karpfen« von Feuchtwanger Kindern gemalt, gebastelt und beklebt wurden, präsentiert. Die Ausstellungen und Bilder der Kinder können auch am Samstag und Sonntag besucht werden.

Um 19 Uhr findet in der Stiftskirche wieder der ökumenische Hubertusgottesdienst statt, der gemeinsam mit den Feuchtwanger Jagdhornbläsern gestaltet wird, mit anschließendem Strecke legen.

Der Samstag startet mit dem Abfischen des Mosweihers gegenüber dem Freibad. Alle Interessierten können dabei Wissenswertes über das Abfischen lernen und Kinder können dabei zeitgleich nach »Gold-Fischen« fischen und erhalten eine kleine Belohnung.

Einer der Höhepunkte der Themenwoche ist auch in diesem Jahr wieder die Tour Regional am Samstag, den 5. November, mit einem großen 5-Gänge-Menü. Die Besucher genießen Gang für Gang von Gasthaus zu Gasthaus auf ihrer Tour durch die Feuchtwanger Innenstadt mit heimischen Produkten und saisonalen Gerichten. Eintrittskarten sind in der Tourist Information Feuchtwangen (Marktplatz 1 / Tel. 09852 90455) erhältlich.

Am Samstag und Sonntag wird auf dem Marktplatz ein Fisch- und Wildbretverkauf der Feuchtwanger Jäger, der Weihergemeinschaft Feuchtwangen und dem Fischereiverein Feuchtwangen angeboten. Am Sonntag findet außerdem der Feuchtwanger Martinimarkt mit verschiedenen Verkaufsständen und Aktionen statt. Am Sonntag sind von 12 bis 17 Uhr auch die Feuchtwanger Geschäfte geöffnet. Für Kinder präsentiert der Verein »ALLES e.V.« am Sonntag, den 6. November im KulturKino Feuchtwangen kostenfrei den Film »Shorty und das Geheimnis des Zauberriffs«, welcher als deutsche Variante von »Finding Nemo« die Öko-Situation der Weltmeere kritisch beleuchtet und in schönen Bildern mit Bildungswert Unterhaltung für die ganze Familie bietet.

Feuchtwanger Fisch- und Wildtage, Di. 1. bis So. 6. November, Feuchtwangen, www.tourismus-feuchtwangen.de