Den Gastrobetrieb zur Marke machen – Tipps und Tricks für den Erfolg

Ein gutes Restaurant besitzt Stil. Es verfügt über eine ästhetische Inneneinrichtung und ein exzellentes Speisenangebot. Es ist aber auch auf eine gewisse Weise extravagant und anders als andere Gastrobetriebe.

Einige Gastronomen verstehen es, ihren Betrieb zu einer echten Marke zu machen. Sie besitzen ein unverwechselbares Image und verfügen über einen gewissen Kultstatus. Häufig handelt es sich dabei um beliebte Szenetreffpunkte für ein überwiegend junges Publikum oder aber um ein Gasthaus mit traditionellem Ruf.

Durch Werbung Kunden gewinnen

Es gibt Gastrobetriebe, die existieren bereits seit Jahrzehnten und manchmal auch seit Jahrhunderten. Viele Schlossgaststätten zählen zum Beispiel dazu. Die alten Gemäuer machen sie zu etwas ganz Besonderem. Solche Traditionshäuser werden bevorzugt frequentiert. Ein spezielles Rahmenprogramm mit mittelalterlichem Flair und rustikalen Ritteressen steigert die Beliebtheit. Andere wiederum versuchen eine fachkundige Jury von ihren Künsten zu überzeugen. Sie glänzen mit Sternen und anderen Klassifizierungen. Oder sie schaffen es sogar bis ins Fernsehen. Popularität erhält man aber auch durch die geeigneten Werbemaßnahmen.

Viele Menschen, die ein Lokal eröffnen, konzentrieren sich in erster Linie auf den Erwerb einer hochwertigen Küchenausstattung und wenden sich deshalb an Spezialisten wie Gastprodo. Sie gehen mit Herzblut an die Sache heran und kreieren die köstlichsten Speisen. Und sie warten, warten und warten. Und häufig warten sie dabei vergeblich auf die Gäste. Wenn der Erfolg ausbleibt, ist das am Anfang ganz normal. Es dauert eben seine Zeit, bis alles gut angelaufen ist.

Nach und nach kommen immer mehr Kunden. Das gute Essen spricht sich herum. Damit dieser Vorgang viel schneller geht, beginnen clevere Gastronomen schon vor Eröffnung ihres Restaurants mit der Werbung für ihr Unternehmen. Sie machen ihren Gastrobetrieb zu einer echten Marke. Somit bleibt das Lokal den Gästen lange Zeit in guter Erinnerung und die Wahrscheinlichkeit, immer wieder mal vorbeizuschauen, ist sehr viel größer. Viele Menschen entwickeln im Lauf der Zeit bestimmte Vorlieben und geben ihrem Stammlokal eindeutig den Vorzug.

Erfolg von Anfang an!

Wer die Eröffnung eines Restaurants, Bistros, einer Bar oder einer anderen gastronomischen Einrichtung plant, sollte dies auch einem breiten Publikum effektiv mitteilen. Das geschieht zum Beispiel durch eine Anzeige in den regionalen Online-Informationsportalen, in den Kleinanzeigenmärkten und auch per Flyer. Der Flyer ist im Idealfall auffällig im betriebseigenen Corporate Design gestaltet. Das heißt, dass sich der Gastronom Gedanken über seinen Firmenauftritt machen sollte, welche Farben und Nuancen er in Zukunft für seine Werbung verwendet, welche Schriftart und welches Logo. Hier muss bereits am Anfang eine klare Linie erkennbar sein, die sich im Idealfall die folgenden Jahre fortsetzt.

Um das Interesse des Kunden zu wecken, sind Sonderaktionen sinnvoll. Rabatte, zwei Mahlzeiten zum Preis von einer, Gratis-Getränke und Probiergutscheine wirken nahezu unwiderstehlich. Zudem lohnt sich eine kleine Eröffnungsfeier mit Sonderangeboten, Luftballons für die Kinder und sonstigen Aktionen. Vielleicht möchten die Kunden ein paar Häppchen probieren oder sie freuen sich über einen süßen Likör. Auch nach der Eröffnung unterstützen kleine Nettigkeiten eine dauerhafte Kundenbindung. Wie wäre es zum Beispiel mit einem Tütchen Gummibärchen als Nachtisch für die Kinder? Wichtig ist zudem, dass sich der Gast in den Räumlichkeiten wirklich wohl fühlt. Voraussetzung hierfür ist eine gründliche Zielgruppenanalyse. Familienfreundliche Restaurants verfügen zum Beispiel über eine Spielecke und verkürzen den kleinen Gästen mit Papier und Malsachen die Wartezeit auf das Essen.