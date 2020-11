Gastronomie-Trends 2020/2021: Rückkehr zur Regionalität

Ernährungstrends und die Angebote der Gastronomie sind im Umbruch – und das ist überraschenderweise nicht ausschließlich auf Corona zurückzuführen. Der Trend geht gerade in Baden-Württemberg hin zu zu mehr Regionalität, Saisonalität und biologisch angebauten Lebensmitteln. Sowohl Privatpersonen als auch Restaurants und Hotels beziehen ihre Lebensmittel zunehmend direkt aus der Umgebung. Transportstrecken werden auf diese Weise möglichst klein gehalten und gleichzeitig wird so die heimische Wirtschaft unterstützt. Diese Themen waren schon vor Corona in aller Munde, haben durch die Entwicklungen im Jahr 2020 aber zusätzlichen Aufwind bekommen. In Zeiten der Kontaktbeschränkungen richteten viele ab Hof-Verkäufe Lieferservices und andere Angebote ein – auch Privathaushalte nahmen diese Möglichkeiten verstärkt in Anspruch. Dieser Trend –ein verstärktes Bewusstsein für die Herkunft der Lebensmittel – wird sich auch 2021 fortsetzen.