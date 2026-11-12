Gaststätte am Hirschfeldsee – Genuss, Gastlichkeit und ein bisschen Urlaubsgefühl

Manchmal liegt das Gute direkt vor der Haustür. In Oedheim, mitten im Grünen und unmittelbar am beliebten Hirschfeldsee, lädt die Gaststätte am Hirschfeldsee zu einer genussvollen Auszeit vom Alltag ein. Hier treffen gemütliche Gastlichkeit, gutes Essen und die besondere Atmosphäre eines Freizeit- und Campingparks aufeinander. Ob nach einem ausgedehnten Spaziergang, einer Fahrradtour, einem Ausflug mit der Familie oder einfach für ein gemütliches Essen mit Freunden – die Gaststätte ist längst nicht nur ein Treffpunkt für Campinggäste. Auch für besondere Anlässe bietet die Gaststätte den passenden Rahmen. Mit insgesamt rund 120 Sitzplätzen, separat buchbaren Räumlichkeiten und einem gemütlichen Wintergarten eignet sie sich hervorragend für Geburtstagsfeiern, Familienfeste, Hochzeiten, Firmenveranstaltungen, Weihnachtsfeiern oder Tagungen. Ob ein gemütliches Essen à la carte, ein individuell zusammengestelltes Buffet oder leckere gemischte Platten – die gastronomische Gestaltung lässt sich auf die Wünsche der Gäste abstimmen. Dass der Hirschfeldsee nicht nur im Sommer seinen Reiz hat, zeigt sich gleich zu Beginn des neuen Jahres. Vom 2. bis 10. Januar 2027 verwandelt sich ein Teil des Sperrfechter Freizeitparks in ein gemütliches kleines Winterdorf. An den Verkaufshütten laden heißer Glühwein, alkoholfreier Punsch, frisch gegrillte Würstchen, süße Crêpes und weitere Leckereien zum Verweilen ein. Ein Treffpunkt für Familien, Freunde und alle, die die besondere Atmosphäre eines Winterfestes genießen möchten.

Gaststätte am Hirschfeldsee, Sperrfechter Freizeitpark, Hirschfeld 3, 74229 Oedheim, www.sperrfechter-freizeit.de