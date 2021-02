Gebackene Glücksmomente in den Heuberger Wochen.

500 Gramm wiegt das kleine Heuberger Landbrot von Backhaus Mahl. Und für das Deutsche Rote Kreuz wird dieses halbe Kilo auch 2021 zu einem echten Pfund. Denn die Familienbäckerei spendet vom 01.03. bis 30.04. pro verkauftem Brot 10 Cent an den DRK Kreisverband Zollernalb und dessen Aktion Glücksmomente. „Bei uns hat das Backen ja Tradition und die Heuberger Wochen für den guten Zweck mittlerweile auch.“, führt Inhaber und Bäckermeister Martin Mahl an. 2020 kamen so – vom Backhaus Mahl letztlich noch aufgerundet – einige Tausend Euro zusammen.

Nun also wieder die Glücksmomente – und das, so Yvonne Mahl-Sprenzinger, aus gutem Grund: „Mit seinem Mobil erfüllt das DRK Zollernalb Herzenswünsche in der Region. Das unterstützen wir auch in diesem Jahr gerne. Schließlich konnten wir hautnah erleben, wie viel Freude damit geschenkt werden kann.“ Mit dem Glücksmomente-Mobil lässt das DRK die ganz persönlichen Wünsche schwer kranker Menschen jeden Alters wahr werden – auch unter den erschwerten Corona-bedingungen. Der speziell dafür konzipierte Krankentransportwagen sorgt dabei für die beste medizinische Ausstattung. Das Begleitteam wird nach den medizinischen Anforderungen des Fahrgastes zusammengestellt, um die Fahrt so sicher und angenehm wie möglich zu gestalten.

Übrigens: Die Glücksmomente finanzieren sich ausschließlich aus Spenden- und Sponsorenmitteln und über ehrenamtliche Mitarbeit. Hieraus werden neben den Wünschen auch Schulungen und Weiterbildungen der ehrenamtlichen Helfer finanziert, die sich während der Wunschfahrt um das Wohl der Fahrgäste kümmern. Wer also nicht nur mit seinem Brotkauf während der Heuberger Wochen helfen möchte, darf gerne auch direkt spenden.

Spendenkonten:

DRK-Kreisverband Zollernalb e. V.

Volksbank Hohenzollern-Balingen eG

IBAN: DE86 6416 3225 1027 3300 02

SWIFT-BIC: GENODES1VHZ

DRK-Kreisverband Zollernalb e. V.

Sparkasse Zollernalb

IBAN: DE46 6535 1260 0024 0040 06

SWIFT-BIC: SOLADES1BAL

Verwendungszweck: „Glücksmomente“

Wenn Backen noch echte Handarbeit ist, weil Maschinen nur das machen dürfen, was die Hand nicht besser kann. Wenn jedes Produkt ein Einzelstück ist, da alles noch selbst hergestellt wird. Wenn das, wonach es schmeckt, auch wirklich drin ist. Wenn fertige Backmischungen und zugekaufte Teiglinge genauso unerwünscht sind wie Konservierungsstoffe, Reifungshilfen, künstliche Aromen und Geschmacksverstärker. Wenn der Bäcker genau weiß, was alles in seinen Produkten steckt und es auch gerne verrät. Dann ist es beste Handwerksqualität aus Tradition. Backhaus Mahl ist ein gewachsenes Familienunternehmen, mittlerweile in der vierten Generation geführt. Die in guter alter Bäckermeistertradition und echter Handarbeit hergestellten Produkte erfreuen Klein und Groß in Fachgeschäften mit Cafés in den Regionen Schwäbische Alb, Oberschwaben und Bodensee.