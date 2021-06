Geiger – So isst Heilbronn: Einjähriges Jubiläum

Seit der Eröffnung im Juni 2020 ist Geiger – so isst Heilbronn der neue Anziehungspunkt für Feinschmecker und Genussmenschen. Das Team um Christian, Dennis und Jan punktet mit dem vielseitigen und bislang in Heilbronn einzigartigen Konzept bestehend aus frischem Mittagstisch, regionalen Spezialitäten und spannenden Events.

Enge Zusammenarbeit mit regionalen Höfen und Manufakturen

»Pünktlich zu unserem ersten Jahrestag dürfen wir endlich wieder auftischen! Am 6. Juni findet ‘Des Geigers Jubiläumsbrunch‘ statt – mit Bacon & Eggs, feinen Spezialitäten und süßen Leckereien. Wir freuen uns schon darauf«, so Geschäftsführer Dennis Geiger.

Der Name Geiger steht für ein vielseitiges Angebot von hoher regionaler Qualität. Dabei sind die Wurst- und Fleischspezialitäten das Steckenpferd des zukunftsorientierten Familienunternehmens.

Ein Highlight für Fleischgourmets sind die Dry Aged Produkte und exklusiven Special Cuts, die als echte Hingucker in den drei großen Kühlschränken reifen. Das Rind- und Schweinefleisch zeichnet sich durch einen besonders hohen Grad an Zartheit sowie einen intensiven Geschmack aus. Ob zum Braten, für besondere Anlässe oder für den Grillabend nach Feierabend – bei Geiger erhalten Kunden kompetente Beratung vom Metzgermeister und Fleischsommelier Christian Geiger.

Einzigartiges Konzept mit modernem, gemütlichem Ambiente

Alle Spitzenprodukte stammen aus handwerklicher Herstellung der eigenen Metzgerei, verarbeitet wird Fleisch aus Heilbronn und der nahen Umgebung. Den drei Brüdern ist dabei eines besonders wichtig: »Wir arbeiten Hand in Hand mit regionalen Erzeugern, Höfen und Manufakturen zusammen und führen nur Produkte, die uns selbst überzeugen – das zeichnet uns aus. Sprechen Sie uns gerne an!«

Bei Geiger kommen allerdings nicht nur Fleischliebhaber auf ihre Kosten. Das Käsesortiment lässt keine Wünsche offen und die üppig bestückte Frischetheke bietet ein reichhaltiges Angebot an Salaten, Beilagen und Antipasti aus eigener Herstellung. Bier, Wein und Spirituosen von ausgesuchten, heimischen Produzenten runden das Angebot ab und machen den Grillabend perfekt.

Zu den Partnern von Geiger zählt seit diesem Jahr auch BlackBull. Der Hersteller ist für seine exklusiven Grills und Outdoorküchen bekannt, die zu 100% Handmade in Deutschland gefertigt werden. Die hochwertigen Produkte schaffen den Rahmen für den optimalen Grill-Genuss und sind bei Geiger in der Grillecke des Ladengeschäfts ausgestellt.

Wer jetzt auch hungrig geworden ist, kann Geiger – so isst Heilbronn zum Einkauf auf dem Marktplatz in Heilbronn besuchen. Die Wunschprodukte können auch per Telefon, E-Mail oder App vorbestellt werden – zur Abholung oder bequem als Lieferung direkt nach Hause.

Das Team wünscht viel Spaß beim Angrillen!

Metzgerei Geiger GmbH

Kaiserstraße 34, 74072 Heilbronn

Fon: 07133-21400

www.so-isst-heilbronn.de