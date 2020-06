Geiger – So isst Heilbronn: Der neue »Place to Meat«

Die Messer sind geschärft, die besten Produkte ausgewählt: »Geiger – So isst Heilbronn« hat eröffnet! Die neue Filiale überzeugt durch ein vielseitiges Konzept: Das moderne Ambiente lädt zum Genießen, Treffen und Entdecken ein – hier ist garantiert für jeden was dabei. Besucher können sich exklusive Fleisch- und Wurstspezialitäten der Metzgerei Geiger gönnen, regionales Slowfood in der Mittagspause genießen, sich ein Pausenbrot ­Deluxe holen oder zum »Coffee and Chill« vorbeikommen. Ein Highlight des neuen Konzepts sind außerdem die spannenden, kulinarischen Events am Abend, die übrigens auch als Gutschein verschenkt werden können.

Ein Besuch auf einem der regionalen Partnerhöfe

Der Name Geiger steht für ein junges und dynamisches Team: Christian, Dennis und Jan bilden den Grundstein des familiengeführten Geiger-Konzepts. Nach der erfolgreichen Übernahme der Metzgerei in Nordheim strebten die Brüder nach einer neuen Herausforderung. So haben sie im Juni 2020 ihr neues Projekt »So isst Heilbronn« mit modernen und frischen Ideen zum Leben erweckt.

Der Name ist Programm: Hier genießen Kunden regionale Qualität mit gutem Gewissen. Alle Produkte stammen von kontrollierten Erzeugern aus dem Ländle. »Wir führen hier ausschließlich Produkte die uns selbst begeistern und überzeugen. Wir legen viel Wert darauf, Hand in Hand mit Erzeugern, Höfen und Manufakturen zusammenzuarbeiten und die Herkunft der Produkte zu kennen.« so Christian Geiger. Wer jetzt neugierig geworden ist, kann Geiger auf dem Marktplatz in Heilbronn besuchen. Das Team freut sich drauf!

Geiger – So isst Heilbronn

Kaiserstraße 34 · 74072 Heilbronn

Fon: 07131-2668689, www.so-isst-heilbronn.de