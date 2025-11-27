Genuss im kUEchenwerk Heilbronn 2026

Im kUEchenwerk von Edeka Ueltzhöfer hat man die Möglichkeit, die Liebe und Begeisterung für‘s Kochen und gutes Essen in lockerer Atmosphäre mit Gleichgesinnten zu teilen. Gemeinsam mit Küchenchef Markus Reinauer und seinem Team gehen Teilnehmer*innen dem bewussten Genuss auf die Spur. Auch im kommenden Jahr gibt es wieder zahlreiche Menü-Abende sowie themenbezogene Kochschulen mit Markus Reinauer – zum Beispiel am 14. Februar mit dem Menü zum Valentinstag oder Saucen & Fonds am 12. März.

Alle Termine und Infos unter mein-ue.de

kUEchenwerk, Edeka Ueltzhöfer, Heilbronn