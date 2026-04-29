Genuss im kUEchenwerk Heilbronn 2026: Whisky-Tasting & BBQ

Viermal im Jahr verwandelt sich das kUEchenwerk in Heilbronn drei Tage lang in einen besonderen Ort der Begegnung: die Genusszeit — das PopUp Restaurant mit saisonalen Menüs. Im Mai steht diese unter dem Motto Schottischer Whisky. Hier wartet ein Schottisches 3-Gang-Menü inklusive 6 ausgesuchte Whisky, Aperitif und Wasser auf die Teilnehmer, dazu gibt es spannende Hintergrundinfos zur Whisky Herstellung, Reifung und was den Genuss ausmacht mit Whisky- & Schottland-Liebhaber Stefan Feldmann und Küchenchef Markus Reinauer. Und im Juni wird passend zur Sommerzeit ein BBQ-Kochkurs auf der Dachterrasse mit Saucen, Dips, Fleischkunde und Zubereitung geboten.

Whisky Tasting, Fr. 22. Mai, 18:30 Uhr

BBQ im UE-Style, Do. 11. & Fr. 12. Juni, 17 Uhr, mein-ue.de