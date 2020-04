Genuss im Trend: Das neue Teinacher Longneck-Sortiment begeistert mit Stil

Longneck ist angesagt: Seit diesem Jahr präsentiert Teinacher sein einzigartiges Sortiment in der trendigen 0,33-l-Flasche. Gastronomen können ihre Gäste mit dem Teinacher Mineralwasser, den fruchtigen Genuss-Limonaden, den leckeren Genuss-Schorlen sowie den stillen Eistees oder der Cola-Mix überraschen.

Da passt eins zum anderen: Auch das beliebte Genießer-Mineralwasser gibt es künftig in der 0,33-l-Longneck-Glasflasche. Und zwar in zwei besonders beliebten Sorten: Naturell und Medium – unverwechselbar durch ihre verschiedenen Flaschenverschlüsse.

Fruchtige Erfrischung

Prickelnder Genuss mit fruchtiger Note: Die beiden leckeren Genuss-Schorlen mit 55% Direktsaft gibt es jetzt ebenfalls in der 0,33-l-Longneck-Glasflasche. Ob Apfel oder Apfel-Johannisbeere – die Gäste werden den erfrischenden Geschmack der Genuss-Schorlen lieben.

Lust am Genießen mit den fruchtig-frischen Eistees: Diese gibt es in den Geschmacksrichtungen Pfirsich und Zitrone. Egal, welche Sorte – Er ist immer ein echter stiller Durstlöscher.

Natürlichkeit, die Ihren Gästen schmeckt: Der Teinacher Genuss-Cola-Mix ist ein erfrischendes koffeinhaltiges Getränk mit leckerem Cola-Orangengeschmack.

Voll im Trend und so lecker wie selbstgemacht: Ddie erfolgreichen Teinacher Genuss-Limonaden in der angesagten 0,33-l-Longneckflasche. Dabei haben die Gäste die Wahl zwischen fünf leckeren Sorten: Zitrone, Orange-Mandarine, Rhabarber-Mirabelle, Mango-Maracuja-Orange und Johannisbeer-Holunder. So prickelnd kann Frucht-Genuss sein!

Und: alle Getränke sind für die vegane Ernährung geeignet!

Mit Mehrweg-Glasflaschen gut aufgestellt: Der komfortable 12 x 0,33-l-Kasten für die trendigen Longnecks ist superleicht im Handling. Und weil man zwei davon auf einen 24 x 0,33-l-Kasten stapeln kann, kann man auch auf kleiner Lagerfläche besonders viele Flaschen mit verschiedenen Produkten und Sorten unterbringen – Einfach praktisch.

Weitere Informationen unter www.teinacher.de oder facebook.com/Teinacher.