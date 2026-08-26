Genuss und Geschichte in Ansbach, 19.09.26

Ansbach, die fränkische Residenzstadt mit barockem Flair, präsentiert eine neue Stadtführung, die Kultur und Kulinarik auf unterhaltsame Weise verbindet. Die Führung »Ansbach für Genießer - Historie, Anekdoten und Ansbacher Kostproben« nimmt Teilnehmer mit auf eine ­Reise durch die malerischen Gassen der Altstadt – begleitet von ­köstlichen Genussmomenten und faszinierenden Geschichten aus der bewegten Geschichte der Markgrafenstadt. Die Führung verbindet die prächtigen Sehenswürdigkeiten der Altstadt – wie die Markgrafenresidenz oder die St. Gumbertus Kirche – mit unterhaltsamen Anekdoten. Doch das Besondere: An drei ausgewählten kulinarischen Stationen können die Teilnehmer verschiedene Spezialitäten probieren.

Sa. 19. September, 11 Uhr, Schlossplatz beim Anscavallo, Ansbach, www.tourismus-ansbach.de