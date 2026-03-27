Genusszeit – PopUp Restaurant im kUEchenwerk 2026

Die Genusszeit ist ein PopUp Restaurant im kUEchenwerk bei Heilbronn – regional verwurzelt, saisonal gedacht und handwerklich gekocht. Viermal im Jahr öffnet das kUEchenwerk für jeweils drei Tage als Restaurant auf Zeit und serviert ein exklusives 3- bis 5-Gang-Menü, das eine Jahreszeit kulinarisch interpretiert. Gekocht wird die Genusszeit von Markus Reinauer und dem kUEchenwerk-Team. Die passende Weinbegleitung stellt Sommelier Thomas Krause zusammen – abgestimmt auf jeden Gang, oder die Teilnehmer selbst aus der umfangreichen Weinkarte von Edeka Ueltzhöfer.

Nächste Termine: 23. bis 25. April, 24. bis 26. September, 19. bis 21. November, Anmeldung unter mein-ue.de