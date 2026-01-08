Glühweinausschank am Wartberg, Heilbronn (18.1.26)

Die Kiwanis-Clubs Heilbronn, Weinsberger Tal, Hohenlohe, Helibrunna, Neckarsulm und Neckartal laden herzlich zum Öffentlichen Glühweinausschank am Wartberg ein. Die Veranstaltung findet am Sonntag, 18. Januar 2026, von 13 bis 17 Uhr beim Martin-Heinrich-Wengerthäusle statt und wird als gemeinsame Interclub-Aktion durchgeführt.

Angeboten werden Glühwein und Kinderpunsch sowie alkoholfreie Getränke, Grillwurst und Hefekranz. Der Reinerlös kommt dem Interclub-Projekt „Geheimsache Igel“ des Mutweltentheaters zugute – einem wichtigen Projekt zur Gewaltprävention bei Kindern und Jugendlichen in den Familien.

Ein besonderer Dank gilt den Kiwanis-Unterstützern: Genossenschaftskellerei Heilbronn, Ensinger, Backstube Hermann Härdtner, Metzgerei Geiwiz, Restaurant Wartberg und Model Bestattungen.

Da die Parkmöglichkeiten begrenzt sind, bitten die Veranstalter um die Anreise mit dem ÖPNV, Linie 11, Haltestelle „Botanischer Obstgarten“. Einige wenige Parkplätze stehen am Wartberg zur Verfügung; die Parkplätze des Restaurants Wartberg sind freizuhalten.

Glühweinausschank am Wartberg, So. 28. Januar, 13 bis 17 Uhr, Heilbronn, www.kiwanis-heilbronn-neckartal.de