Goldener Glanz und besondere Genussmomente zu Weihnachten

Mit den Auszeichnungen »Bester Württemberger« sowie 9 Mal »Großes Gold« und 78 Mal »Gold« bei der Landesprämierung, geht für Fürstenfass ein sehr erfolgreiches Prämierungsjahr zu Ende.

Auch Vorstandsvorsitzender Reinhold Fritz freut sich sehr über das Ergebnis: »Es ist schön zu sehen, dass wir mit unserem Fürstenfass-Qualitätsprogramm genau richtigliegen und sich die viele Arbeit, sowohl draußen im Weinberg als auch hier im Keller, auszahlt. Wir sind sehr stolz auf das hervorragende Abschneiden im zurückliegenden Prämierungsjahr. Es zeigt, dass wir mit 70 Jahren Fürstenfass ganz und gar nicht verstaubt sind, sondern mit großartigen Weinen aus Hohenlohe begeistern und in goldenem Glanz nach vorne treten.«

Zu Weihnachten bietet die Weinkellerei Hohenlohe gleich mehrere Pakete, die besondere Genussmomente in der Weihnachts- und Silvesterzeit versprechen. Neben verschiedenen Probierpaketen wie etwa »Fürstenfass Meisterwerke« oder »Prickelndes für Silvester« gibt es zum Ende des Jahres noch ein besonderes Highlight – die »Winterzauber« Online-Weinprobe. Hier trifft Hohenloher Wein auf süße Köstlichkeiten aus der Region. Egal ob als kleiner Weihnachtsmarkt für zu Hause, als Geschenk zu Weihnachten, als besonderes Event zu Silvester oder als genussvoller Start in das neuen Jahr 2021. Mit dem »Winterzauber« Weinprobenpaket kann man sich und anderen eine Freude machen und sich auf eine kulinarische Reise durch die Genießerregion Hohenlohe begeben. Ab dem 15. Dezember können die Videosequenzen der einzelnen Probengänge dann online und bequem von zu Hause angeschaut werden. Die Pakete erhält man im gut sortierten Fachhandel und in den Fürstenfass-Verkaufsstellen in Adolzfurt und Ingelfingen. Weitere Infos sind online auf der Homepage oder auf den Fürstenfass-Profilen in Facebook und Instagram zu finden.

Fürstenfass wünscht schöne Weihnachten und viel Glück und Gesundheit für das Jahr 2021!

Weinkellerei Hohenlohe eG, Alter Berg 1, 74626 Bretzfeld-Adolzfurt, Fon: 07946-91100, www.weinkellerei-hohenlohe.de