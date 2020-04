Gratisbier zu jeder Bestellung: #WULLEhilft unterstützt Stuttgarter Gastronomen

Weil sie momentan keine Gäste empfangen können, haben zahlreiche Gastronomiebetriebe auf Abholservices und Lieferdienste umgerüstet. Die Familienbrauerei Dinkelacker unterstützt Stuttgarter Gastronomen mit der Marke Wulle und #WULLEhilft ab dieser Woche mit einer besonderen Aktion: Zu jeder Bestellung gibt es ein Wulle Pils gratis dazu.

„Mit der Aktion wollen wir unsere Gastronomie-Partner unterstützen, die in der aktuellen Situation nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern sich etwas einfallen lassen und das Beste daraus machen“, erklärt Stefan Seipel, Marketingleiter der Familienbrauerei Dinkelacker. „Von Abholservices und Lieferdiensten bis zu Mini-Supermärkten oder Stadtteil-Lädle sind neue Angebote entstanden, die wir begrüßen und zum Anlass nehmen, Danke zu sagen. Zu jeder Bestellung stiften wir deshalb ein kostenloses Wulle Pils, und hoffen, damit die neuen Abhol- und Lieferangebote sowohl für unsere Gastronomie-Partner als auch für deren Kunden noch attraktiver zu machen.“

Lieferung per Bulli

Am Montagmittag starteten deshalb zwei rote Wulle-Bullis auf dem Brauereigelände in der Tübinger Straße und belieferten rund 40 teilnehmende Stuttgarter Gastronomiebetriebe mit jeweils mehreren Kisten Wulle Pils. Die Flaschen tragen ein besonderes Rückenetikett, auf dem die Familienbrauerei ihren „Schulterschluss“ mit der Gastronomie erklärt und sich bei ihren Partnern für deren Engagement und Kreativität in der Corona-Krise bedankt.

Das Wulle Pils ist seit Ende März im Handel erhältlich und neben dem Vollbier Hell die zweite Sorte, die die Familienbrauerei Dinkelacker nach mehreren Jahrzehnten der Marktabstinenz nach ursprünglichem Rezept wieder einbraut. Wer in den kommenden Tagen bei einem der teilnehmenden Gastronomiebetriebe bestellt, bekommt eine Flasche gratis dazu – solange der Vorrat reicht.

Über #WULLEhilft

Unter dem grün gefärbten Wulle-Stern und #WULLEhilft führt die Familienbrauerei Dinkelacker das karitative Engagement des Brauereigründers Ernst Immanuel Wulle fort. Dieser unterstützte viele Jahre lang zahlreiche gemeinnützige Projekte und Einrichtungen in seinem Umfeld und seiner Heimat Nehren. Das Prinzip dahinter: aus vorhandenen Ressourcen einen Mehrwert schaffen und dadurch die Welt ein bisschen besser machen. Im vergangenen Jahr kamen durch Aktionen von #WULLEhilft Spenden und Fördergelder in Höhe von rund 95.000 Euro zusammen. Bei der jüngsten Aktion ist Wulle nun selbst die Spende.