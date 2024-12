Grillhaus RomaRio: Erlebnisgastronomie

Eine Churrascaria ist ein traditionelles Restaurant aus Süd-Brasilien, in dem es vor allem gegrilltes Fleisch (Churrasco) gibt. In Deutschland werden diese Gaststätten »Rodizio-Restaurant« genannt. Im ­RomaRio gibt es leckere Fleischspieße, die sich im ewigen Kreislauf vom Feuer zum Tisch und zurück befinden. Alle Beilagen werden selbstverständlich täglich auf dem Buffet frisch zubereitet. Das gegrillte Fleisch wird vom Grillspieß direkt am Tisch serviert.

Am Samstag, den 11. Januar, erwartet Besucher in der Sängerhalle Stuttgart ein unvergesslicher Abend voller Rhythmus und Tanz. Tickets sind über den Onlineverkauf erhältlich. Also: Jetzt einen Platz sichern und eintauchen in die Welt der Bachata!

Bachata Night Sa. 11. Januar, Sängerhalle Stuttgart, 21 bis 6 Uhr

Grillhaus RomaRio, Im Länderrain 3, 71732 Tamm

Kühornweg 10, 70199 Stuttgart, Schulgasse 5, 74072 Heilbronn

www.grillhaus-romario.de