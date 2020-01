Heidersbacher Mühle. Idyllisch essen und feiern

Wer in der Heidersbacher Mühle essen will, muss zunächst mal tief in den Wald fahren. Fast schon versteckt serviert Inhaber Ralf Felzmann dort bereits in der dritten Generation frische regionale Küche. Besonders für Feiern ist das Restaurant inmitten der Natur bestens geeignet.

Wenn in der Heidersbacher Mühle Hochzeiten gefeiert werden, kann es schon mal passieren, dass bei Ralf Felzmann plötzlich ein Hubschrauber vor der Tür steht. Für den 51-Jährigen ist das allerdings keine große Sache: »Das ist irgendwie alles so liebenswert zufällig passiert.« Irgendwann hatte er entdeckt, dass sich die idyllische aber abgelegene Lage des Restaurants perfekt für Hochzeitsfeiern eignen würde – Trauung am Bachlauf, Aperitiv am Fischteich, Abendveranstaltung im Festzelt auf dem Hof. »Das wurden immer mehr und immer mehr und irgendwann kam dann jemand an, der hatte in der Nähe eine Hubschrauberflugschule und hatte um Erlaubnis gefragt, hier bei uns Landungsübungen durchzuführen«, lacht Felzmann. »Da haben wir das dann irgendwann einfach miteinander kombiniert.«

Inhaber Ralf Felzmann

Seit 24 Jahren führt Felzmann bereits die Heidersbacher Mühle in Elztal – mittlerweile in der dritten Generation. »Eigentlich ist hier alles falsch gemacht«, beschreibt er die Lage. »Die Anfahrt ist schwierig, die Straße hierhin ist schmal und hubbelig, wir sind mitten im Wald.« Mittlerweile ist es aber genau diese abseitige Lage, die sich als der größte Vorteil der Heidersbacher Mühle erwiesen habe: »Wir sind mitten in der Natur, es ist ruhig, einsam, idyllisch – hier kommt man hin, um abzuschalten und zu genießen.« Ein Ethos, der sich auch in der Küche bemerkbar machen soll: Alles stammt aus der Region, teilweise sogar sehr nahe – »ich habe gestern abend um 10 noch eine Wildsau bei uns im Wald geschossen, die hängt gerade in der Kühlung« – denn bei der Qualität der Gastronomie will Felzmann keine Abstriche machen. Das zahlt sich aus, die Heidersbacher Mühle ist regelmäßig Monate im Voraus komplett ausgebucht. Felzmann findet dafür nur eine Erklärung: »Traditionsbewusstsein ist wieder voll im Trend. Warum sonst laufen die Leute scharenweise in Trachten auf Oktoberfeste? In der Gastro ist es genauso.«

Das traditionelle »Coming Home«-Gefühl und die Erinnerung an den klassischen Rehbraten mit Knödeln von Daheim oder die Spätzle von der Oma, all das möchte Felzmann in der Heidersbacher Mühle aufrechterhalten. »Ich will, dass der Gast hier reinkommt und an der Tür schon erfährt: Hey, schö, dass do bisch!«

Heidersbacher Mühle, Heidersbacher-Mühle 1, 74834 Elztal Fon: 06293-368, www.heidersbacher-muehle.de