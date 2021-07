Heilbronner Weinsommer – Lebendige Weinstadt

Heilbronn ist eine Weinstadt, das muss man den Heilbronnern nicht erzählen. Dass es sich um

Württembergs älteste Weinstadt handelt, weiß ­hingegen lang nicht jeder. Eine Veranstaltungsreihe, die Tradition und Innovation innerhalb der ­Weinbranche der Stadt erlebbar macht, ist der Heilbronner Weinsommer.

Von Juni bis Ende September werden auf der städtischen Website www.heilbronn.de/weinsommer Wein-Events und Weintermine zusammengetragen. Von Weinpicknick bis Hoffest auf dem Weingut, von Wengerthäusle am Wartberg bis Weinpavillon an der Neckarbühne ist in Heilbronn nämlich immer viel los, rund um den Wein. »Wenn die Weintermine gesammelt dargestellt werden, wird erst deutlich, wie lebendig die Weinstadt Heilbronn ist«, findet Steffen Schoch, Geschäftsführer der Heilbronn Marketing GmbH. Besonders freut sich der Marketing-Experte darüber, dass sich die Angebote über die ganze Stadt verteilen. In den Weinbergen, auf den Weingütern oder in der Innenstadt – überall könne man Weingenusserlebnisse finden, so Schoch.

Die Wengerter waren kreativ, so dass sogar im Lockdown Angebote gemacht werden konnten. Mit dem Bollerwagen und der Flasche Wein durch die Weinberge ziehen (Bollerwagen-Verleih von Ann-Kathrin und Philipp Albrecht), oder mit einem gepackten Wein-Picknick-Korb, beispielsweise vom Weingut Albrecht-Kiessling den Sonnenuntergang in den Weinbergen genießen. Das war auch während der Einschränkungen im Frühjahr möglich. Inzwischen sind auch Hoffeste und sogar kleine Kulturangebote auf den Weingütern wieder möglich. Ein besonderer Genuss-Moment ist auch in diesem Jahr wieder der Weinpavillon an der Neckarbühne, der von den Wein-Villa-Gesellschaftern betrieben wird. Zum ersten Mal gibt es dieses Jahr am Weinpavillon an der Neckarbühne neben ausgewählten Heilbronner Weinen und einer kleinen Speisekarte auch ein ganz besonderes kulinarisches Schmankerl. Der Weinpavillon kooperiert mit dem Studiengang Food Management der DHBW Heilbronn. Unter dem Titel »Wein Villa trifft DHBW« wird ein von Studierenden entwickeltes und auf die Weine des Weinpavillons abgestimmtes Gericht auf die Karte genommen. So sollen im Laufe des Sommers, jeweils mit dem Wein-Sortimentswechsel, verschiedene Gerichte aus der Versuchsküche vorgestellt werden.

Heilbronner Weinsommer

Bis 30. September

Alle Termine und Events gibt es unter

www.heilbronn.de/weinsommer