Heimentaler-Biohof Kunzmann – Genuss mit Verantwortung

Aus Überzeugung und Verantwortung für Natur und Tier, züchtet und vermarktet der Heimentaler-Biohof Kunzmann Bio-Schweine. Garantiert werden eine artgerechte Tierhaltung und-fütterung sowie 100 Prozent Bioqualität. Die Tiere leben auf Stroh in einem Innenbereich zum Rückzug und einem Auslauf, in dem sie jederzeit ins Freie gelangen und sich der Witterung aussetzen können.Alles auf dem Heimentaler Biohof findet innerhalb eines geschlossenen Kreislaufs statt. Das Futter für die Tiere wird selbst angebaut – natürlich Bio. Betriebseigener, organischer Dünger bietet wertvolle Nährstoffe für die Felder, auf denen das Futtergetreide für die Tiere wächst. Alle Heimentaler-Biohof-Produkte sind Bioland-zertifiziert. So können Kunden ohne Bedenken genießen und schmecken, wie gut Verantwortung schmeckt.

Heimentaler-Biohof Kunzmann

Siedlung Heimental 6, 74850 Schefflenz

Fon: 0157-58975502, www.heimentaler-biohof.de