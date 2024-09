Hendl Cube: Ein Hendl und ein Gläschen in Ehren!

Pünktlich zum 52. Heilbronner Weindorf hat Martin Soonius, seines Zeichens Chef des beliebten Imbissrestaurants Hendl Cube (Moltkestr. 48), eine lange gehegte önologische Idee in die Tat umgesetzt. Gemeinsam mit Claudia und Wolfgang Schaaf vom gleichnamigen Weingut aus Lauffen am Necker hat Soonius bei einem Testessen, an dem auch der „Moritz“ teilgenommen hat, die bislang ungeahnten Kombinationsmöglichkeiten von Rosè, Weiß- und Rotwein mit diversen Hendl-Speisen dokumentiert. Neben klassischem Grillhendl fanden auch Chicken Nuggets und Chicken Wings (jeweils in verschiedenen Variationen) sowie Süßkartoffel Pommes, Curly Fries, Emmentaler Käsesticks (mit Preiselbeeren) und Salatbeilagen ebenso hungrige wie dankbare Abnehmer. Besonders die Hendl Cube-Neuheit „Korean Fried Chicken“ (frisch frittierte Hähnchen-Stücke mit Original koreanischer Knoblauch-BBQ-Sauce Yakiniku mariniert und Sesam sowie Frühlingszwiebeln garniert), die sich in kürzester Zeit zum Bestseller entwickelt hat, konnte mit Rosè und Weißwein-Begleitung begeistern. Für Martin Soonius steht fest, dass er das Interesse seiner Gäste weiter verstärkt auf die lokalen Schaaf-Weine lenken möchte. Und auf ein saisonales Speisenangebot – wenn bei Hendl Cube wieder Ente serviert wird (etwa Mitte Oktober) – freut sich Rotwein-Liebhaber Soonius schon ganz besonders. Wohl bekommt’s … (hendlcube.de)