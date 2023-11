Hochwertige Glühweine aus Lauffen

Das »Erfolgsduo« aus Lauffen ist wieder da. Nachdem der Lauffener Winzerglühwein in Rot und der Winterglühwein in Weiß im vergangenen Jahr den Weinmarkt im Sturm eroberten, haben die Lauffener Weingärtner die beiden Qualitätsmarken pünktlich zum Start der kalten Wintertage zurückgebracht. »Mittlerweile hat sich unser Winzerglühwein zu einem der Marktführer in seinem Segment entwickelt«, freut sich Marian Kopp, geschäftsführender Vorstand der Lauffener Weingärtner e.G. Als Erfolgsfaktoren gibt er die hohe Qualität sowie die Präsenz auf dem Markt an: »Wir haben beobachtet, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher bewusster genießen und sich Qualität nach Hause holen wollen.« Im Lauffener Winzerglühwein stecken hochwertige Weine aus der Region, eine handwerkliche Erzeugung und feine, intensive Aromen aus einer örtlichen Aromen-Manufaktur – eine Kombination, mit der der Wein sogar über die Grenzen der Hölderlinstadt hinaus überzeugt: »Dafür sprechen die über 500.000 Flaschen Absatz pro Jahr im gesamten Bundesgebiet«, freut sich Marian Kopp.

Wer sich persönlich von der Qualität der Lauffener Weine überzeugen will, hat dazu am 2. Dezember von 10 bis 17 Uhr die Gelegenheit: Traditionell lädt die Lauffener Weingärtner eG jedes Jahr am ersten Samstag im Dezember zu ihrer Adventsweinprobe ein. Weinfreunden aus Nah und Fern bietet sich die genussvolle Gelegenheit, mehr als 90 Weine und Sekte aus Lauffen und Mundelsheim zu verkosten. Darunter sind auch frisch abgefüllte Weißweine bzw. Fassproben des hervorragenden Jahrgangs 2023 sowie die »Lesestoff« Weine, »Whyne«, sowie auch die beiden Lauffener »Brigitte« Weißweine.

Lauffener Weingärtner eG

Im Brühl 48, 74348 Lauffen

www.lauffener-lesestoff.de

www.lauffener-wein.de