In sechs Schritten zum eigenen Bier: How to Homebrew

Was mit Bier-Tastings in privater Runde begann, ist für die Jungs von Kraftbier0711 inzwischen zu einem ausgewachsenen Hobby geworden: Die sechs Stuttgarter Väter bloggen über nationale und internationale Craftbiere, allerhand Wissen rund ums Bier und – ihr größtes Projekt – das Heimbrauen (engl. »Homebrewing«).

Kennengelernt haben sich Chris, Phil, Andy, Max, Thomas und Yannik über ihren Nachwuchs im Kindergarten. Aus Kinder-Treffen wurden Bier-Tasting-Abende. Optisch in Szene gesetzt stellten sie die Ergebnisse auf Instagram, und weil der Account auf Interesse stieß, kam ein Blog dazu. Nach etwa einem Jahr war ihnen das Verkosten nicht mehr genug: Sie begannen, selbst zu brauen und sich die Welt der Biere über das Homebrewing tiefer zu erschließen.

Über ihren ersten Brauversuch erzählt Chris: »Unser erstes Bier haben wir Zuhause mit den normalen Haushaltsutensilien gebraut. Zwei große Töpfe, Wasser, etwas zum Umrühren, Hopfen und Malz und einen Aufpasser an der Gasflamme, der die Temperatur des Brausuds konstant überwacht. Gerade das Rühren und das Halten der Temperatur ist hier super wichtig. Dabei haben wir gemerkt, dass Brauen Teamarbeit ist und es in Gesellschaft auch am meisten Spaß macht.«

Kraftbier0711 Vom Kochtopf haben die Blogger von Kraftbier0711 inzwischen zu Braukessel und Gärtank gewechselt.

Inzwischen haben sie professionelleres Equipment und experimentieren mit ausgefallenen Rezepten, wie zum Beispiel einem Raspberry Wheat Milkshake Ale – alles nur hobbymäßig und für den privaten Genuss.

Der Brauprozess läuft dabei im Wesentlichen in sechs Schritten ab:

Schroten und Maischen Läutern/Abmaischen Würzekochen Würzekühlen Gären Filtern und Abfüllen

Über die sechs Schritte des Brauvorgangs berichten Chris, Phil, Andy, Max, Thomas und Yannik auf dem Dinkelacker Bierblog – und geben Tipps für alle, die Homebrewing einmal selbst ausprobieren wollen.