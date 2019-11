Die Jungen Winzer über die »nächste Generation Wein«

Wein liegt voll im Trend – egal ob zum Essen oder als purer Genuss. Diesen Trend verdankt die Weinbranche unter anderem ihren jüngsten Vertretern, die als »Junge Winzer« neue Wege einschlagen und den Wein revolutionieren.

Der Weinbau erfolgt zum Großteil in Familienbetrieben. So ist es vorprogrammiert, dass Generationen aufeinandertreffen und aneggen. Der Nachwuchs hat, wie in anderen Familien auch, andere Vorstellungen und Visionen als seine Eltern. Das bedeutet hier aber keinen Konflikt, sondern in den meisten Fällen eine Bereicherung für das Unternehmen. Die nächste Generation ist unter anderen Bedingungen und Wertevorstellungen großgeworden und vertritt zudem direkt die jüngere Zielgruppe, die Tag für Tag wächst. Von neuen Rebsorten bis hin zu einer innovativen Marketingstrategie stellen die Nachwuchswinzer die Branche einmal auf den Kopf und hinterfragen die alten Werte und Ansprüche. Was vor 20 Jahren mal gut funktioniert hat, kann heute auch noch laufen, muss es aber nicht – unter diesem Motto arbeiten sie die bestehenden Strukturen Schritt für Schritt auf und entwickeln neue Konzepte.

Wichtig ist der Gruppe dabei vor allem der Zusammenhalt, Teamgeist und die Identifikation mit der Genossenschaft. Deshalb treffen sie sich auch außerhalb der Weinproduktion, um gemeinsamen zu kochen, zu klettern oder um spannende Ausflüge zu unternehmen. Der Nachwuchs wirkt mit dem Vorstand aktiv an der Gestaltung von Aktivitäten mit und kümmert sich um die Weinberge, von der Traubenproduktion bis hin zur Lese. Ihr Können dürfen die Jungen Winzer auch nach der Lese unter Beweis stellen und im Keller Feinarbeit leisten, welche bereits durch zahlreiche Auszeichungen gelobt wurde. Zu einem guten Wein gehört aber ebenso die Vermarktung des Produktes. Besonders in diesem Punkt ist Kreativität und Mut zu Neuem gefragt. »Wir ergreifen die (v)initiative!«, versichert Marian Kopp, Geschäftsführer der WG Lauffen.

Die jungen Winzer der WG Lauffen, besser bekannt als »Vinitiative«.

Erst im letzten Jahr stellten sie in einem gemeinsamen Projekt mit der WG Lauffen einen Marketing-Relaunch, inklusive moderner Flaschenformen und neuem »handgemachten« Etikett auf die Beine. Abgefüllt werden eigens von der »Vinitiative« hergestellte Weine mit besonderer Charakterstärke, jedes Jahr küren die Jungwinzer das »beste Fass« und füllen dieses separat ab, zuletzt der »Schwarzriesling in Vollendung«. Zum zehnjährigen Jubiläum kam ein Champagnercuveé-Sekt dazu.

Die Events der Region ziehen ebenfalls nicht ungeschoren am Nachwuchs vorbei und werden mit besten Weinen der »Vinitiative« versorgt, unter anderem bei »Wein auf der Insel« und den »Weintagen« der Lauffener Weingärtner eG. Viel Wert wird hier vor allem auf außergewöhnliche Erlebnisse gesetzt. »Ganz besonders ist die ‚Weinprobe exklusiv‘, bei der man im Lauffener Lauerhäuschen verschiedene Weine, leckeres Essen, sowie die tolle Atmosphäre und Aussicht im Weinberghäuschen genießen darf«, schwärmt Marian Kopp. Die Zukunft sei vielversprechend, denn »die WG Lauffen bekommt zurzeit viel Zulauf neuer junger Winzer und diese werden sicher weitere Ideen einbringen – dafür sind wir offen«, ergänzt Kopp.

Im Moment erfreut sich auch das Projekt »Wein.Im.Puls«, dem viele verschiedene Winzer aus Württemberg angehören, an einem wachsenden Bekanntheitsgrad. Aus der Heilbronner Region, gehören unter anderem folgende Weingüter der Genossenschaft an: Albrecht-Kiessling, Rolf Heinrich, Amalienhof, Rolf Willy, Heuchelberg Weingärtner, Lauffener Weingärtner, Winzer vom Weinsberger Tal und die Genossenschaftskellerei Heilbronn. Voller Überzeugung stehen diese Nachwuchswinzer für ihre Heimat, denn »wir kennen die Welt und lieben die Heimat«, so der Vorstandsvorsitzende Christian Seybold vom Weingut Seybold. Sie zeichnen sich aus durch ihre Energie, den Tatendrang und die Umsetzung ihrer weltweit gesammelten Erfahrungen in der eigenen Region.

Die Mission der über 60 mitwirkenden Weingüter ist die kompromisslose Qualität des Weines mit dem sie sich auch weit über den Landesgrenzen einen Namen machen wollen, sowie die Weinregion Württemberg zu repräsentieren. Nie aus den Augen gelassen wird dabei ihr Motto »Zusammen geht es besser«, unter dem sie sich zusammengeschlossen haben. Diesen Zusammenhalt unterstreichen erneut ihre gemeinsamen »Sprungkraft Cuvées«, die es als Rot- und Weißwein zu kaufen gibt. Sie werden aus ausgewählten Weinsorten der aus ganz Württemberg stammenden Winzer gemischt und abgeschmeckt. So entstehen individuelle und vielseitige Weine, die wie die Winzer selbst, tief mit dem Anbaugebiet verwurzelt sind.

Was früher noch undenkbar war, erkannten sie als Chance: Sich auszutauschen und voneinander zu lernen, wobei jeder unterschiedliche Gegebenheiten mitbringt, aber alle das gleiche Ziel verfolgen: Die neue Generation in Württemberg zu präsentieren. »Ich bin mir sicher, dass vor allem der Punkt Zusammenarbeit bei den Jungwinzern sehr gut funktioniert und die älteren Winzer sich hier eine Scheibe abschneiden können.«, sagt Christian Seybold zuversichtlich. Selbst über verschiedene Betriebsformen hinweg gehe die jüngere Generation »Hand in Hand, um gemeinsame Ziele zu verwirklichen«, lobt der Vorstandsvorsitzende weiter. Zudem merkt er an, dass es beachtlich sei, wie die Jungwinzer als »Meinungsbilder und Vertreter der jungen Generation« anerkannt und ihre Impulse gehört werden.

Für die Zukunft stehen seitens »Wein.Im.Puls« einige Pläne im Raum. Bereits beim »Heilbronner Weinsommer« durften die Jungen Winzer ihre Weine ausschenken und einem großen Publikum präsentieren, was laut Seybold auf sehr positive Resonanz unter den Besuchern gestoßen sei. Auch den etwas veralteten Weingipfel knöpften sich die Mitglieder vor und machten aus ihm die moderne »Wein-Show Württemberg«, deren zweite Ausgabe am 15. und 16. November in der Heilbronner Harmonie stattfindet. Hier kann man neben Verkostungen verschiedener Weine auch interessante Seminare rund um das Thema Wein besuchen, abschließend findet in der Alten Reederei die Aftershow-Party statt. Im nächsten Sommer streben die Jungwinzer erneut die Bewirtung des Weinsommers und des Heilbronner Abendmarktes an, wobei ähnliche Veranstaltungen auch in Stuttgart umgesetzt werden sollen, um das ganze Anbaugebiet vertreten zu können.

Weinshow Württemberg, 15. und 16. November, Harmonie Heilbronn. Fr. 16-21 Uhr, Sa. 14-20 Uhr, am Samstagabend mit anschließender WeinParty in der Alten Reederei. Tickets im VVK unter: diginights.com und weinimpuls-wuerttemberg.de