Käthchen Bier kehrt in die ­Heilbronner Heimat zurück

Es ist eine Rückkehr zu den Wurzeln der Heilbronner Braugeschichte: Das Käthchen Bier wird ab sofort wieder in der Region gebraut. Nach einem Originalrezept der ehemaligen Rosenau-Brauerei entsteht die traditionsreiche Marke nun bei der Palmbräu Brauerei. Damit kehrt das Käthchen Bier nicht nur in seine Heimat zurück, sondern knüpft auch an die historische Herkunft an. Für Ben Buchsteiner, Enkel des letzten Inhabers der Rosenau-Brauerei Dr. Karl Eckert, ist dieser Schritt etwas Besonderes. »Das Käthchen Bier war immer ein Stück Heilbronner Geschichte. Dass wir es heute wieder nach dem historischen Originalrezept und gemeinsam mit einer traditionsbewussten Privatbrauerei herstellen können, macht mich stolz«, sagt Buchsteiner. Mit der Zusammenarbeit von Palmbräu und der Marke Käthchen Bier verbinden sich zwei Unternehmen, die für handwerkliche Braukunst, regionale Verbundenheit und gelebte Brautradition stehen. Gebraut wird nach dem deutschen Reinheitsgebot und mit dem Anspruch, den ursprünglichen Charakter des Käthchen Biers möglichst authentisch zu bewahren. So bleibt nicht nur der vertraute Geschmack erhalten, sondern auch ein Stück Heilbronner Braukultur.

Eine Traditionsmarke kehrt zurück in die Region – und wird von dieser entsprechend aufgenommen: So verkündete Steffen Schoch, Geschäftsführer der Heilbronn Marketing GmbH, dass das Käthchen Bier das offizielle Bier für die nächsten fünf Heilbronner Volksfeste sein wird. Die Stadtkapelle Eppingen wird bei der Eröffnung des nächsten Heilbronner Volksfestes den Umzug des Brauereigespanns vom Bahnhof zur Theresienwiese anführen.

Die Geschichte des Käthchen Biers reicht bis in die Rosenau-Brauerei zurück, die über viele Jahrzehnte das Brauwesen der Stadt mitprägte. Nach ihrem Ende verschwand auch die Marke von der Bildfläche, ehe sie vor einigen Jahren wiederbelebt wurde. Passend dazu lebt auch ein Satz weiter, den viele Heilbronner noch mit der Marke verbinden: »Trink mit mir … Käthchen Bier.« Der traditionsreiche Slogan steht bis heute für Geselligkeit, Heimatverbundenheit und den Anspruch, ein Bier für die Menschen der Region zu sein. Mit der Rückkehr des Käthchen Biers an seinen Ursprungsort gewinnt dieser Gedanke neue Aktualität.

Historie:

1860: Gründung »Bierbrauerei zum Jakobsbrunnen«

1878: Übernahme Carl Eckert

1898: Neuer Standort auf dem Rosenau-Areal

1956: Übernahme durch Dr. Karl Eckert

1973: Fusion mit Cluss

1982: Dinkelacker übernimmt & stellt Produktion ein

2022: Ben Buchsteiner erwirbt Käthchen Bier-Markenrechte

2026: Käthchen Bier wird bei Palmbräu gebraut