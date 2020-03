Kochen in Zeiten von Corona: Wie isst man gesund und reduziert gleichzeitig die Ansteckungsgefahr?

Das öffentliche Leben liegt brach. Die meisten Geschäfte haben geschlossen und der Staat rät zur sozialen Isolation. Auf drastische Weise verändert die Corona-Krise den Blick auf die einfachsten Dinge des Alltags. Es beginnt schon beim Einkaufen: Bei Hamsterkäufen und leeren Regalen ist die Auswahl im Supermarkt nicht mehr dieselbe. Viele Menschen setzen auf Konserven und füllen ihre Vorratskammer mit lange haltbarer Dosenkost. Gesunde Ernährung in Zeiten von Corona? Für viele nebensächlich, solange es überhaupt noch etwas zu essen gibt. Aber stimmt das so wirklich?

Das eigene Immunsystem zu stärken, ist während einer Epidemie eigentlich wichtiger denn je. Gesunde Ernährung sollte deshalb auch in der Krisenzeit nicht ganz aus dem Fokus geraten. Aber nicht nur die Ernährungsweise spielt momentan eine Rolle, auch die Ansteckungsgefahr. Während COVID-19 bei geringem Infektionsrisiko gesund zu essen, ist für zahlreiche Haushalte eine Herausforderung. Steigert Kochen das Risiko? Wie hygienisch muss die Küche sein? Wie versorgt man die eigene Familie und wie verhält es sich für Menschen, die ihre Nachbarschaft mitversorgen?

Meal Prep: Wie gute Vorbereitung das Ansteckungsrisiko minimiert

Die Versorgung für die gesamte Woche einmal planen. Ein einziges Mal zum Wocheneinkauf aufbrechen und nur einmal in der Woche wirklich kochen. Das Prinzip des Vorkochens kennt fast jeder. In der COVID-19-Krise hat dieses Vorgehen zahlreiche Vorteile, so vor allem für Risikogruppen wie ältere Menschen. Wer pro Woche nur einmal den Supermarkt besucht, hat beim Einkaufen weniger Sozialkontakte und reduziert dadurch seine Ansteckungsgefahr. Heutzutage kann man sich alle nötigen Lebensmittel sogar direkt an die Haustür liefern lassen und aus frischen Zutaten abwechslungsreiche Gerichte zubereiten. Für das Abwehrsystem ist dies besser als Tag für Tag bloß nährstoffarmer Dosenfraß. Besonders lohnenswert ist Meal Prep dieser Art für engagierte Menschen, die in der Krisenzeit Nachbarn mitversorgen.

Achtung: Auch reinigen zählt zur Vorbereitung!

Gründliche Küchenhygiene ist zu Zeiten von Corona besonders ernst zu nehmen. Das Virus hält sich mehrere Tage auf Oberflächen und möglicherweise auch Lebensmitteln. Vor allem importierte Zutaten sind mit Vorsicht zu genießen. Alle Lebensmittel reinigt man daher vor dem Kochen gründlich – nicht nur in Zeiten von COVID-19. Dasselbe gilt für die eigenen Hände, Kochflächen und verwendeten Küchenwerkzeuge.

Heiße Angelegenheit: Töten hohe Temperaturen Corona-Viren?

Hitze ist dazu in der Lage, Viren abzutöten. So auch Corona-Viren. Vorbereitete Gerichte wurden zwar bereits gegart, aber auch beim Aufwärmen gilt: je heißer, desto besser. Wer vorgekochte Speisen bei mindestens 70 Grad für etwa zwei Minuten erwärmt, reduziert die Keimbelastung der Lebensmittel. Was lange warm gehalten wird oder langsam abkühlt, zieht krankmachende Keime dagegen an. Vorbereitete Speisen sollten außerdem innerhalb von zwei Stunden nach Zubereitung in den Kühlschrank finden. Das betrifft vor allem empfindliche Nahrungsmittel wie frische Pilze oder Fisch.

Bei Wiedererwärmtem Vorsicht vor Nitrat!

Aus Spinat und ähnlich nitratreicher Nahrung kann nach langsamem Abkühlen und Wiedererwärmen im Körper Nitrit entstehen. Dieser Stoff kann über Veränderungen des roten Blutfarbstoffs den Sauerstofftransport behindern. Besonders für Kinder eignen sich wiedererwärmte Speisen mit Nitrat aus diesen Gründen nicht.

Auf Eis gelegt: Was bewirkt Kälte bei COVID-19?

Einige Viren sind generell temperaturempfindlich und lassen sich sowohl durch Erhitzen als auch Vereisen bekämpfen. Leider gilt das nicht für die mit COVID-19 assoziierten Mikroorganismen. Experten sprechen im Hinblick auf Tiefkühlkost zwar von einem geringen Ansteckungsrisiko, aber weisen die Infektionsgefahr grundsätzlich nicht von der Hand. Bei bis zu minus 20 Grad kann das Corona-Virus relativ lange überleben. Falls solche an der Verarbeitung beteiligten Personen mit COVID-19 infiziert gewesen sind, könnte theoretisch eine Übertragung stattfinden. Frisch gekaufte und anschließend gut gegarte Zutaten sind zur Nährstoffversorgung des Abwehrsystems ohnehin besser geeignet. Und wer nicht selber kochen möchte, kann Essen schließlich noch immer von lokalen Restaurants abholen.

Solidarität für die Gastronomie

Ob Italiener in Stuttgart oder griechische Restaurants in Ludwigsburg: Der Blick ins Take-away-Menü unterstützt in Krisenzeiten wie der gegenwärtigen die lokale Gastronomie und hilft den Betreibern bei der Überbrückung aktueller Einbrüche.