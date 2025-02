Einzigartige Exponate, spannende Inszenierungen und interaktive Medientechnik ziehen Interessierte aus der ganzen Welt in das Märklineum in Göppingen, das Modell- und Spielzeuginteressierte aller Generationen begeistert: Großeltern und Eltern ebenso wie Mädchen und Jungen bietet es einen einzigartigen Blick in die Kinderzimmer der Jahrhunderte. Drei Jahre nach Eröffnung kann das Märklineum am Firmensitz der Gebr. Märklin & Cie. GmbH eine positive Bilanz ziehen: Die Besucherakzeptanz der Attraktion ist außerordentlich hoch und die Stuttgarter Zeitung kürte das Museum zu den Top 10 Werkslocations rund um Stuttgart. Eine einzigartige Erfolgsstory, die sich nicht nur auf Schienen ihren Weg bahnte. Aufgeteilt in verschiedenen Themenkojen, eröffnet sich den Museumsbesuchern die überraschend große Vielfalt der Märklin-Produkte zu Lande, zu Wasser und in der Luft. Spektakulär ist unter anderem das H0- »Millennium Krokodil« mit dem Gehäuse aus 950er-Platin und Rubinen als Rangierlichter oder auch die Virtual-Reality-Anwendung mit der die Besucher in eine Märklin-Lok hineinschweben können. Besuchermagnet des Märklineums ist die über 100 Quadratmeter große H0-Modellbahn-Schauanlage mit Tag-Nacht-Projektion, die von einer Multimedia-Wand und einer beeindruckenden Sound-Installation begleitet wird. Das Märklineum startet außerdem ab 15. März eine außergewöhnliche Eventreihe für Genießer und Kulturfreunde: »Museum & Tastings«. In einer einzigartigen Verbindung aus historischen Einblicken und exklusiven Verkostungen von erlesenen Weinen bis hin zu exklusiven Whiskys können Besucher das Museum auf eine ganz neue Art erleben. »Mit Museum & Tastings bieten wir unseren Gästen ein völlig neues Erlebnis im Märklineum«, erklärt Edith Thege, Marketing Managerin und stellvertretende Leiterin im Märklineum. »Wir verbinden Kultur, Geschichte und Genuss zu einem Abend voller Entdeckungen.«

Museum & Tastings

15. März, 15 Uhr

Museum & Wein

3. April, 16:30 Uhr

Museum & Whisky-Verkostung

24. April, 16:30 Uhr

Museum & Gin-Tasting

Weitere Termine und Themen sind in Planung. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, daher empfiehlt sich eine frühzeitige Anmeldung. Wer noch intensiver in die Geschichte eintauchen möchte, kann eine geführte Tour oder einmal im Monat eine kombinierte Führung mit einer Werksbesichtigung wählen. (Anmeldung unter gruppen@maerklineum.de)

Märklineum, Reuschstraße 6, 73033 Göppingen

www.maerklineum.de