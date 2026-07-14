Kulmbacher Mönchshof: Klein im Format. Groß im Geschmack.

Für den großen wie auch für den kleinen Durst ist bei Kulmbacher bestens gesorgt. Das 0,33 l-Sortiment wächst weiter: Mit dem neuen Mönchshof Pils kommt eine hopfenbetonte Bierspezialität hinzu, die fränkische Brautradition und modernen Genuss perfekt verbindet.

Mit dem edel gehopften Mönchshof Pils ergänzt das Unternehmen sein noch junges 0,33 l-Sortiment um eine neue, herb-frische Brauspezialität, die sich kein Pilstrinker entgehen lassen sollte. Ebenfalls in 0,33 l erhältlich: Das Mönchshof Hell. Die goldgelbe Farbe und das feine Malzaroma machen das Mönchshof Hell so einzigartig. Der milde Geschmack ist charakteristisch für ein helles Bier, das wie kein zweites zur bayerischen Lebens- und Bierkultur gehört. Ein Vollbier mit außergewöhnlich zurückhaltender Hopfung, das sich für jede Gelegenheit anbietet – jetzt auch in 0,33 l erhältlich, genau wie das Mönchshof Natur Radler. Hier erlebt man den unverfälschten und reinen Geschmack der Natur – und das vollkommen frei von künstlichen Süß- und Konservierungsstoffen. Das prickelnde, fruchtige Aroma sowie der natürliche Zitronensaft machen das Natur Radler nicht nur im Sommer zu einer angenehm spritzig leichten Erfrischung.

Wenn das Bierbrauen zur Leidenschaft wird, schmeckt man das bei jedem Tropfen. Die Liebe zum Handwerk wird bei Mönchshof großgeschrieben, und das fängt schon bei der Auswahl der Zutaten an. Aus besonderen Malzen, aromatischen Hopfensorten und unter Zugabe von reinem, weichem Wasser aus dem Fichtelgebirge werden von unseren erfahrenen Braumeistern echte Brauspezialitäten gebraut. Nach altehrwürdigen Rezepturen und streng nach dem Bayerischen Reinheitsgebot sorgen sie für unvergessliche Genussmomente.