Lauffener Weingärtner eG sind auch international unterwegs

Die Weine aus den Kellern der Lauffener Weingärtner eG werden auch international immer beliebter. Trotz der Corona-Pandemie entwickelt sich der Export der oft prämierten Lauffener und Mundelsheimer Weine nach Russland immer besser.

Wachsender Markt für deutsche Weine in Russland

Lauffen am Neckar (wg) – Der „Katzenbeißer“ ist Deutschland-weit die bekannteste Weinmarke aus Württemberg. Doch die Weine aus den Kellern der Lauffener Weingärtner eG werden auch international immer beliebter. So ist der seit 14 Jahren im DLG-Ranking ununterbrochen als bester württembergische Weinerzeuger ausgezeichnete Innovationsführer nicht nur im grenznahen Ausland sowie in Südostasien gut unterwegs. Trotz der Corona-Pandemie entwickelt sich der Export der oft prämierten Lauffener und Mundelsheimer Weine nach Russland immer besser. „Der Markt für hochwertige deutsche Weine dort ist seit Jahren am wachsen“, erklärt der Geschäftsführende Vorstand Marian Kopp.

Seit nunmehr drei Jahren läuft die Partnerschaft der Lauffener Weingärtner eG mit einem internationalen Exporteur, der von seiner Zentrale in Frankreich verschiedene Standorte in Osteuropa bedient. „Wir sind mit unseren Weinen in Russland und Kasachstan, aber auch in Chinas präsent“, berichtet Marian Kopp. Insbesondere die Gastronomie zeige großes Interesse.

Intensivierte Kooperation mit Russland

Intensiviert wurde die Kooperation, als der Geschäftsführende Vorstand im Oktober 2019 in St. Petersburg auf Vertriebstour unterwegs war, wobei er vom Importeur, der Handel und Gastronomie in Russland sehr gut kennt, perfekt unterstützt wurde. „Wenn der Corona-Lockdown nicht gekommen wäre, wäre ich einer neuen Einladung gefolgt und wieder nach Russland zu den Kunden und Interessenten geflogen“, sagt Marian Kopp. In Videokonferenzen und übers Internet hielten die Lauffener Weingärtner jedoch Kontakt mit den russischen Partnern. Mit ausgewählten Händlern und Gastronomen wurden über Online-Verkostungen die besten Weine verkostet und diese über den deutschen Wein im Allgemeinen und die Lauffener Weine im Besonderen informiert. Unterstützt wurden die Wengerter aus der Hölderlinstadt dabei von ihrem Partner aus Frankreich und dessen Spezialisten für den osteuropäischen Raum.

Bei der letzten Verkostung vor einigen Wochen, die passender Weise im Lauffener Weinberg „Konsten“ in der Einzellagen Katzenbeißer stattfand, interessierten sich die russischen Kunden für den damals gerade erfolgten Austrieb der Reben, und auch dafür, ob und wie unsere Weinstöcke vom Spätfrost betroffen sind oder waren. Aber auch der malerische Blick auf den Neckar, die imponierende Steillagen-Kulisse sowie die historische römische Siedlung kamen bei den Gesprächspartnern in Russland sehr gut an.

Besonders gefragt bei internationalen Kunden sind nach Ansicht von Marian Kopp die klassischen, trockenen Rebsortenweine. „Das kommt uns mit unserer Einzellage Katzenbeißer natürlich sehr entgegen“, konstatiert er. Bei den Sorten sind Riesling und erfreulicherweise Schwarzriesling top. Aber auch die Spezialität Schwarz-Weiß, der weiß gekelterte trockene Schwarzriesling begeistert die Kunden in Osteuropa.

Über die Lauffener Weingärtner eG

Die Lauffener Weingärtner eG ist nach der Fusion mit der WG Mundelsheim mit einer Rebfläche von 898 ha und knapp 1200 Mitgliedern sowie einem konsolidierten Umsatz von 24,2 Millionen Euro die größte Einzelgenossenschaft im Weinanbaugebiet Württemberg. Bei 106 ha verfügt Lauffen über die größte terrassierte Steillagenfläche in Württemberg. In den Großlagen Kirchenweinberg und Schalkstein sowie den Einzellagen Katzenbeißer, Käsberg, Mühlbächer und Rozenberg wachsen vor allem Schwarzriesling, Trollinger, Samtrot, Lemberger und Riesling. Der „Katzenbeißer“ ist bei den Verbrauchern in ganz Deutschland der bekannteste Württemberger Wein. Drei Viertel ihrer Weine setzen die Lauffener über den Lebensmittel-Einzelhandel ab, 15 Prozent über den Fachhandel, Gastronomie und Endverbraucher. Die Lauffener Weingärtner sind im DLG-Ranking seit 14 Jahren ununterbrochen bester Weinerzeuger in Württemberg. Die Qualität der Lauffener und Mundelsheimer Weine wird durch zahlreiche Auszeichnungen sowie den DLG-Bundesehrenpreis 2015 und den Staatsehrenpreis Baden-Württemberg 2016 belegt. Neben dem Sieg im europäischen VINUM-Genossenschaftscup gab es den ersten und dritten Platz beim Deutschen Rotweinpreis, den zweiten Platz im Focus-Weintest, den Sieg beim Deutschen Lemberger-Preis „Vaihinger Löwe“, die Ehrung als „beste Jungwinzer-Vereinigung“ in Deutschland, den Jungwinzerpreis des Weinbauverbandes Württemberg sowie verschiedene Spitzenplatzierungen bei der ARTVINUM und der Berliner Weintrophy, bei Mundus Vini und Selection etc. Außerdem wurde Lauffener Wein wiederholt beim Filmfestival Berlinale kredenzt.