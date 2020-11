Lauffener Weingärtner auf Platz 6 in den Top 100 der besten Weinerzeuger Deutschlands

In der Rangliste der besten Betriebe für langjährige Spitzenleistungen bei der Bundesweinprämierung stehen die Lauffener Weingärtner auf Platz 6. Verliehen wurde die Auszeichnung für nachhaltige Qualitätsarbeit.

Die DLG (Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft) hat im November erneut ihre Ranglisten der besten Wein- und Sekterzeuger veröffentlicht: die »DLG Top 100 der besten Weinerzeuger« sowie die »DLG Top 10 der besten Sekterzeuger«. Für Weinfreunde sind diese beiden Rankings eine Basis, um sich einen Überblick in der Vielfalt der deutschen Weinlandschaft zu verschaffen. Ausschlaggebend für die Platzierung in den beiden Bestenlisten sind das Abschneiden der Weingüter bzw. Sektgüter und Winzergenossenschaften in der aktuellen Bundesweinprämierung sowie die Leistungen bei den DLG-Qualitätsprüfungen der vergangenen Jahre.

Das nachhaltige und konstante Qualitätsstreben der deutschen Winzer honoriert die DLG jährlich im Herbst durch zwei eigene Rankings, die »DLG Top 100 der besten Weinerzeuger« und die »DLG Top 10 der besten Sekterzeuger«. Die Position eines Winzerbetriebs in diesen Bestenlisten errechnet sich aus der Platzierung des vergangenen Jahres und dem im aktuellen Wettbewerb erreichten durchschnittlichen Ergebnis aller angemeldeten Weine bzw. Sekte. Dass es die Lauffener Weingärtner eG auf Platz 6 geschafft hat, nennt Geschäftsführer Marian Kopp »eine erfreuliche Nachricht«.

Betriebe, die zum ersten Mal an der Bundesweinprämierung teilnehmen oder in den vergangenen Jahren mit ihrer Teilnahme eine entsprechende Punktzahl erreicht haben, können ebenfalls in die Rangliste aufsteigen, wenn ihr Gesamtergebnis entsprechend gut ist. Dabei ist es wichtig, dass eine Mindestanzahl von Weinen als repräsentativer Querschnitt des Gesamtsortiments angestellt wird. Alle Betriebe der DLG Top 100 gibt es hier: DLG Top 100 der besten Weinerzeuger 2020

Die DLG-Bundesweinprämierung ist der führende Qualitätswettbewerb für deutsche Weine und Sekte. Eine besondere Herausforderung: Alle Weine müssen sich im Vorfeld durch Erfolge bei der amtlichen Qualitätsweinprüfung und der jeweiligen Gebietsweinprämierung für die Teilnahme an der Bundesweinprämierung qualifizieren. Die DLG testet jährlich rund 4.000 Weine und Sekte aus allen deutschen Anbaugebieten. Testergebnisse und weitere Informationen finden Sie unter: www.dlg-bwp.de