Lauffener Weingärtner E.G. – Innovation aus Tradition

Für die Lauffener Weingärtner geht ein überaus ­erfolgreiches Jahr 2021 zu Ende. Ihre Weinserien haben sich als starke Herkunftsmarke nicht nur in der Region, sondern auf dem gesamten deutschen Markt etabliert. Die Mischung aus traditionellen Werten und daraus entstehenden neuen Innovationen machen die Lauffener Weine zu einer verlässlichen Größe, die sich im stetigen Wachstum befindet – ein Trend, der sich auch 2022 fortsetzen soll.

Mit trockenen »Klassikern« wie dem Lemberger, Schwarzriesling sowie dem Katzenbeißer Trollinger sind die Lauffener Weingärtner auch für das diesjährige Weihnachtsgeschäft gerüstet. »Gerade in unsicheren Zeiten sehnen sich die Menschen mehr denn je nach Verlässlichkeit, auch im Weinregal«, erklärt Marian Kopp, geschäftsführender Vorstand der Lauffener Weingärtner e.G. »Bei uns weiß der Kunde oder die Kundin, dass wir hochwertige Weine nachhaltig produzieren.« Nicht zuletzt habe die Pandemie in vielen Fällen zu einer Rückbesinnung auf bewusstere u Ernährung geführt – auch im Getränkesektor. »Wir haben beobachtet, dass die Weinbegleitung zum Homecooking wichtiger geworden ist. Tendenziell wird mehr Wert auf hochwertige Qualitätsweine gelegt«, so Kopp.

Der Anspruch der Lauffener Weingärtner ist deshalb, aus der Tradition heraus neue Innovationen zu schaffen. Durch Marken wie dem populären LESESTOFF oder der erfolgreiche Neuzugang WHYNE – Wine meets Whisky haben es die Lauffener Weingärtner immer wieder geschafft, neue Akzente auf dem Markt zu setzen, ohne dabei den Bezug zu ihren Wurzeln zu verlieren, wie Marian Kopp betont: »Wir schaffen Vielfalt, indem wir auf dem, was wir können, immer weiter aufbauen. Die Innovation hängt eng mit der Tradition zusammen.«

Auf genau diese Mischung wollen die Lauffener Weingärtner auch 2022 setzen. »Die geschmackliche Vielfalt entsteht beim Wein immer durch den Jahrgangswechsel«, erklärt Marian Kopp. Nachdem vergangene heiße Sommer zu Jahrgängen mit besonders voluminösen und gehaltvollen Rotweinen führten, verspricht der insgesamt kühlere Verlauf des Jahres 2021 fruchtige und frische Weißweine. Gleichzeitig laufen die Planung für die Lauffener Weintage vom 23. bis 25. April bereits auf Hochtouren. »Nachdem die Veranstaltung ja leider in den letzten beiden Jahren ausfallen mussten, freuen wir uns umso mehr, im kommenden Jahr wieder eine spektakuläre Mischung aus Musik, Wein und Genuss bieten zu können«, verspricht Kopp. Und einen kleinen Ausblick auf 2022 kann er gleich auch noch anbieten: »Wir arbeiten bereits an der nächsten Innovation im April. Dazu bald mehr.«

