Trendweine zu Weihnachten – Wein meets Whisky

Der »Lesestoff« bleibt weiterhin auf Erfolgskurs – und er ist damit nicht allein: Der in schottischen Whisky-Fässern gereifte Rotwein »WHYNE« war bereits nach wenigen Wochen ausverkauft. Pünktlich zum Weihnachtsgeschäft gibt es nun Nachschub – zusammen mit dem »Lesestoff«-Trio aus rot gekeltert, weiß und als Magnum-Ausgabe DR3

Damit hatte niemand gerechnet: Die Nachfrage nach der neuen Innovationsmarke »Whyne« – ein Premium-Rotwein-Blend, der in speziell ausgesuchten Barrique- Whisky-Fässern reift – war so groß gewesen, dass er bereits nach wenigen Wochen restlos ausverkauft war.

»Wir hatten natürlich gehofft, dass unser Experiment ankommt, aber das haben wir wirklich unterschätzt«, verrät Marian Kopp, geschäftsführender Vorstand der Lauffener Weingärtner e.G. Der hochwertige Cuvée mit seiner ansprechenden Aromatik, Würze, Tiefe und einem Nachhall, getragen von einer dezenten Whisky-Aromatik, ist auf dem deutschen Weinmarkt vollkommen einzigartig. Für die Lauffener Weingärtner war die Entwicklung des Blends Chance und Risiko zugleich, so Kopp: »Im Ausland erfreuen sich solche Weine mit Aromatik größter Beliebtheit, während Deutschland gegenüber neuen Geschmacksrichtungen tendenziell eher zögerlich reagiert.« Gerade deshalb habe man sich mit dem Erfolg des Trendweins »Lesestoff« im Rücken dazu entschlossen, neue geschmackliche Wege zu gehen, denn »Wir wollen nicht einfach nur Trends folgen, sondern lieber selbst welche setzen«, so Kopp.

Der riskante Schritt hat sich ausgezahlt und die Lauffener Weingärtner wurden von der Nachfrage förmlich überrollt. Erstmals mussten Wartelisten eingerichtet und Weine in größeren Mengen zurückgestellt werden. So gut vorbereitet freut sich Marian Kopp nun auf die Weihnachtssaison, in der neben dem »Whyne« auch das nach wie vor erfolgreiche »Lesestoff«-Trio aus rot gekeltert, weiß und als Magnumflasche »Dr3« verfügbar sein werden. »Man merkt, in Deutschland geht der Trend zu Qualitätsprodukten. Man trinkt tendenziell weniger, aber dafür hochwertiger«, erklärt Kopp.

Von der Qualität des Angebots überzeugen kann man sich von einer Adventsweinprobe bei den Lauffener Weingärtnern am Samstag, 7. Dezember 2019 von 10 bis 17 Uhr. Dort kann man sowohl den »Lesestoff« als auch den »Whyne« probieren – der Eintritt kostet 10 Euro, wird aber mit dem Weinkauf verrechnet.

Lauffener Weingärtner eG, Im Brühl 48, 74348 Lauffen

www.lauffener-­lesestoff.de

www.lauffener-wein.de