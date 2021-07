Lauffener Weingärtner e.G: Innovationen im Sommer

Aus der Ideenschmiede in Lauffen kommt nun eine neue Innovation pünktlich zur Sommerzeit. Die Lauffener Weingärtner haben den Lesestoff Rosé entwickelt, der für Erfrischung sorgt. Diese Weiterentwicklung der populären Marke Lesestoff nimmt den aktuellen Trend zu fruchtigen, mediterranen Sommerweinen auf. Aber auch mit den weiteren Marken wie WHYNE – Wine meets Whisky und dem 2020 Lauffener Bio-Riesling trocken profilieren sich die Lauffener als Innovationsführer auf dem nationalen Weinmarkt.

Der neue Lesestoff Rosé verbindet das Beste aus zwei Welten, wie Marian Kopp, geschäftsführender Vorstand der Lauffener Weingärtner e.G. beschreibt: »Unser Rosé bietet einen erfrischenden Sommergenuss, hat aber auch einen nachhaltigen Charakter, der am Gaumen bleibt.« Bei der Entwicklung der neuesten Innovation aus Lauffen haben sich die Weingärtner bewusst ein Jahr Zeit genommen, um den nationalen Vertrieb zu optimieren. »Die heißen Sommer der vergangenen Jahre haben im mittleren Preissegment den Trend zu stoffigen, mediterranen Weinen spürbar verstärkt«, so Kopp.

Der neue Lesestoff Rosé setzt dabei auf eine wertige, fruchtige Aromatik und kommt vielschichtig und körperreich daher, ohne zu gerbstoffbetont zu sein. Stattdessen schmeckt man eine stark frucht-intensive Note und Frische. Marian Kopp erklärt: »Mit dem Plus an Sonnenstunden der letzten Jahre und mit qualitätsverbessernder Ertragsreduzierung kann diese Qualität nun auch in den sonnenreichen Lagen Württembergs hervorragend erzielt werden.« Ein Geschmackstrend, den Weine aus Süditalien über einige Jahre mitgeprägt hatten. Kopp ist davon überzeugt, dass der Lesestoff Rosé sich schnell zum »neuen Publikumsliebling« entwickeln werde.

Als Innovationsführer sehen die Lauffener Weingärtner 2021 nicht nur mit dem Lesestoff Rosé optimistisch in die Zukunft. Aus der Ideenschmiede Lauffen geht der WHYNE – Wine meets Whisky mit einigen Verbesserungen in die bundesweite Distribution: Eine leicht konischen Flasche sowie ein hochwertiger Schraubverschluss soll die Rotwein-Komposition mit kräftiger Rauchnote schottischen Whiskeys noch ansprechender wirken lassen. Auch der Trend zum Riesling hat sich bei der Bio-Gruppe der Lauffener Weingärtner durchgesetzt. Der 2020er Riesling trocken ergänzt die Bio-Range in Lauffen. »Wir haben immer unsere Nase im Wind und ruhen uns nicht auf unseren Erfolgen aus«, fasst Marian Kopp zusammen. »Aus Lauffen kann man immer neue, innovative Ideen erwarten.«

