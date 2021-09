Lauffener Weingärtner mit Top-Auszeichnung beim internationalen MUNDUS Vini Summer Tasting

Mit Top-Bewertungen schnitten die Lauffener Weingärtner eG beim Summer Tasting des international anerkannten Wein-Wettbewerbs MUNDUS Vini ab. Das Highlight: Der Lauffener JOSUA – Spätburgunder Württemberger Spätburgunder QbA trocken 2017 wurde als »Best of Show Germany Pinot Noir« ausgezeichnet. Die Sonderauszeichnung »Best of Show«, wird ausschließlich an den jeweils besten Wein einer Kategorie vergeben.

»Die Auszeichnung für unseren Josua als besten Spätburgunder dieses international anerkannten Wettbewerbs zeigt einmal mehr, dass wir Württemberger auch Spitzen-Pinot Noir können«, kommentiert Marian Kopp, der geschäftsführende Vorstand der größten württembergischen Einzelgenossenschaft mit nationaler Markendistribution, das überdurchschnittliche Abschneiden der Lauffener Weingärtner eG in diesem renommierten internationalen Wettbewerb.

Der Lauffener JOSUA Spätburgunder 2017 aus Lauffen am Neckar (Verkaufspreis € 17,50 pro Flasche) ist ein kraftvoller, körperreicher Rotwein mit einer feinen Tannin-Struktur, Holzfasslagerung und hat sehr gutes Reifepotential. »Wir legen in allen Segmenten absoluten Wert auf höchste Qualität, in den Weinen für jeden Tag genauso wie bei Spitzenprodukten wie dem JOSUA Spätburgunder. Dies zahlt sich nicht nur bei unseren Kunden in ganz Deutschland aus, sondern auch bei den internationalen Weinexperten«, erklärt Marian Kopp.

Zudem wurden beim 29. Großer Internationaler Weinpreis MUNDUS VINI 2021 folgende Weine der Lauffener Weingärtner eG mit „Gold“ und „Silber“ ausgezeichnet:

„Gold“ erhielten

2020 "Lesestoff" Württ Roséwein QbA,

2018 Josua Lemberger trocken

2020 Weinwerkstatt Muskateller trocken

sowie der 2015 vinitiative (Jungwinzer) Rotwein Cuvée QbA trocken (im Barrique gereift) mit Gold,

„Silber“ erhielt

2018 vinitiative (Jungwinzer) Spätburgunder QbA trocken "im Barrique gereift"

Mundus Vini ist einer der großen Internationalen Weinpreise und fand im Spätsommer bereits zum 29. Mal statt. Knapp 120 Weinexperten verkosteten und bewerteten an vier Tagen in Neustadt an der Weinstraße ca. 4.500 Weine aus aller Welt. Der Weinpreis wird im Frühjahr und Spätsommer durchgeführt. Initiator des Großen Internationalen Weinpreises ist der Meininger Fachverlag.