Lauffener Weingärtner e.G.: Rückkehr zu Herkunftsmarken

Die Lauffener Weingärtner sind mit ihren Weinserien als starke Herkunftsmarke seit vielen Jahren auf dem gesamten deutschen Markt präsent. In der Zeit des Rückzugs in die Familien durch Corona hat sich im Weinmarkt in letzter Zeit ein durchaus positiver Trend bemerkbar gemacht: es wird verstärkt zu »vertrauten Marken« wie auch zu hochwertigen Weinen gegriffen.

Dies nutzen die Lauffener derzeit aktiv und fördern ihre Innovations-Weine – und das mit Erfolg: Als klassische „Herkunftsmarke“ stehen die Lauffener Weingärtner mit ihrem Württemberger Sortiment nicht nur für markenorientierte Qualitätssicherheit, sondern auch immer stärker für Innovationen im Weinmarkt. So hat die in 2017 erstmals vorgestellt Marke »LESESTOFF« mittlerweile fast eine Millionen Flaschen Gesamtabsatz seit Einführung erreicht.

Die aktuelle Neueinführung »WHYNE - Wine meets Whisky« – ein Premium-Rotwein-Blend, der in speziell ausgesuchten Barrique- Whisky-Fässern reift – »startete ebenfalls schneller durch als erwartet«, so Marian Kopp, geschäftsführender Vorstand der Lauffener Weingärtner e.G. Der hochwertige Cuvée mit seiner ansprechenden Aromatik, Würze, Tiefe und einem Nachhall, getragen von einer dezenten Whisky-Aromatik, ist auf dem deutschen Weinmarkt vollkommen einzigartig. Im Dezember 2019 war der »WHYNE« bereits nach wenigen Wochen restlos ausverkauft. »Damals hat uns der große Erfolg regelrecht umgehauen«, berichtet Kopp. »Dieses Mal sind wir auf die Nachfrage aber besser vorbereitet.«

Trotzdem hatten auch die Lauffener Weingärtner mit den Herausforderungen der aktuellen Zeiten zu kämpfen: »Die Corona-Zeit hat auch den Weinmarkt verändert«, erklärt Marian Kopp. »Zum einen ist der Absatzverlust durch die Schließung der Gastronomie sehr schmerzlich – diese Absatz- und Umsatzrückgänge sind kaum wieder aufzuholen.« Auf der anderen Seite sei das wichtige Geschäft mit Festen und Veranstaltungen speziell in den Weinbaugebieten zusammengebrochen. Trotzdem erleben laut Kopp die gut sortierten Einzelhändler zurzeit einen großen Zulauf: »Speziell die Anbieter mit guten Weinabteilungen haben massiv profitiert.«

Daneben gehören die Lauffener Rebsortenlinie im 0,75L Bereich sowie der »Klassiker« Lauffener Katzenbeisser Schwarzriesling in der Literflasche zu den Marktführern im national distribuierten Segment der Württemberger Weine. Auch die Lauffener Grau- und Weissburgunder erleben als Trend-Rebsorten-Weine einen regelrechten Nachfrage-Boom. Eine echte Rückkehr zu vertrauten, regionalen Herkunftsmarken eben.

Lauffener Weingärtner eG

Im Brühl 48, 74348 Lauffen

www.lauffener-­lesestoff.de

www.lauffener-wein.de